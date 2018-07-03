Вещи, которые счастливые пары не делают в соцсетях

Из-за популярности социальных сетей за жизнью большинства людей можно проследить в интернете. Многие из них кажутся весьма счастливыми на совместных фото со своими вторыми половинками, что в реальной жизни может быть совсем иначе. Эксперты помогли узнать какое поведение в соцсетях говорит о разладе в паре.

Бывшие

Зачастую о бывших вспоминают, когда хотят убедиться, что жизнь у этого человека не изменилась или стала хуже, что помогает подтвердить собственное счастье. Однако по-настоящему удачные отношения не нуждаются в такого рода подтверждениях, а люди, которые полностью ориентируются на своего партнера, не вспоминают о прошлом.

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Однако блокировать страницы бывших в социальных сетях людям в счастливых отношениях не стоит, ведь им не нужно лишний раз доказывать друг другу свою верность и искренние чувства.

Фото

В начале отношений каждая пара тонет в своих чувствах и старается стать одним целым, поэтому в социальных сетях можно увидеть массу совместных фото. Со временем эта тенденция меняется и все чаще партнеры показывают свою индивидуальность, что является проявлением здоровых отношений.

Тэги

Приятно показать в социальных сетях своего идеального партнера, но делать это навязчиво не стоит. Если постоянно рассказывать о совместной поездке, прогулке и даже уборке это накладывает на человека ярлык собственности. Последнее является признаком желания тотально контролировать возлюбленного и подчинить его.

Посты

Если у человека есть скрытые желания, он будет прятать их от всех, и даже от своего партнера, если в паре нет нужного уровня доверия. Однако если посты в социальных сетях открыты только для друзей, а возлюбленному закрыт их просмотр, это уже является проблемой.

Anews

Даже если взгляды по теме у пары расходятся, уважение никуда не исчезает, поэтому прятать свое мнение не нужно, к тому же, секреты в социальных сетях лишь испытывают терпение и доверие.

Комментарии

Мелкие ссоры случаются в каждой паре, но когда выяснение отношений происходит при посторонних или на улице, это является нездоровым проявлением. Дела в паре обстоят плохо, если партнеры начинают ссориться в комментариях социальных сетей, где это может прочитать кто-угодно. Зачастую это означает, что один из партнеров или оба нуждаются в поддержке окружающих.

Признания

Самые искренние признания в любви делают наедине. Если публичные выражения чувств стали происходить слишком часто, это является признаком того, что паре необходимо доказывать самим себе собственное счастье.

Жалобы

Если партнеры жалуются друг на друга в социальных сетях, это является оскорбительным жестом и нечестным по отношению к партнеру. Все неурядицы в счастливых отношениях решают между собой, не привлекая к этому посторонних лиц.