Кэти Холмс официально опровергла слухи о расставании с Джейми Фоксом

На прошлой неделе западные СМИ написали о том, что Джейми Фокс Кэти Холмс расстались после 5 лет тайного романа — якобы Кэти не смогла выдержать образ жизни своего возлюбленного и бросила его. Но Холмс решила вмешаться в эти сплетни и прокомментировала ситуацию.

Официальный представитель актрисы Лесли Слоан заявила журналу People: «Это стопроцентная ложь». Развернутого ответа поклонники актрисы, конечно, не дождутся, но это был первый раз, когда она (или ее представитель) хоть как-то прокомментировала ситуацию. Ранее Холмс и Фокс всячески отрицали свой роман, утверждая, что они просто друзья. Их несколько раз видели на свиданиях, но на публику свою личную жизнь звезды не выставляли.

Инсайдеры утверждают, что все дело в соглашении Кэти с бывшим мужем, Томом Крузом , согласно которому она не должна демонстрировать свои последующие отношения в обмен на 9 миллионов долларов. Возможно, у этого договора есть какой-то срок и скоро Джейми и Кэти перестанут скрывать свой роман.

попкорнnews