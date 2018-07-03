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Кэти Холмс официально опровергла слухи о расставании с Джейми Фоксом
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Кэти Холмс официально опровергла слухи о расставании с Джейми Фоксом 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
На прошлой неделе западные СМИ написали о том, что Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались после 5 лет тайного романа — якобы Кэти не смогла выдержать образ жизни своего возлюбленного и бросила его. Но Холмс решила вмешаться в эти сплетни и прокомментировала ситуацию.
Официальный представитель актрисы Лесли Слоан заявила журналу People: «Это стопроцентная ложь». Развернутого ответа поклонники актрисы, конечно, не дождутся, но это был первый раз, когда она (или ее представитель) хоть как-то прокомментировала ситуацию. Ранее Холмс и Фокс всячески отрицали свой роман, утверждая, что они просто друзья. Их несколько раз видели на свиданиях, но на публику свою личную жизнь звезды не выставляли.
Инсайдеры утверждают, что все дело в соглашении Кэти с бывшим мужем, Томом Крузом, согласно которому она не должна демонстрировать свои последующие отношения в обмен на 9 миллионов долларов. Возможно, у этого договора есть какой-то срок и скоро Джейми и Кэти перестанут скрывать свой роман.
попкорнnews
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