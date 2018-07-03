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Как получать удовольствие без проникновения
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Как получать удовольствие без проникновения 

WMJ.ru 17 минут назад
Фото: WMJ.ru
Наверняка слово «петтинг» ассоциируется у тебя с невинными подростковыми шалостями с симпатичным мальчиком. Казалось бы, ничего распутного ты не совершаешь, а удовольствие получаешь невероятное! Это удивительная вещь, которой по неизвестной причине уделяют мало внимания, причем совершенно незаслуженно…
Наше сексуальное желание иногда не поддается объяснению и может зависеть от настроения, дня менструального цикла, даже от того, насколько сильно вы устали на работе. И если вам не хочется ни мастурбировать, ни заниматься проникающим сексом, но к интимной близости и получению сексуального удовольствия вы все же стремитесь, тогда петтинг — это отличное решение. О тонкостях и главных правилах мы расспросили экспертов центра семейного и сексуального образования Secrets.
Петтинг — это форма сексуальной активности, которая предполагает ласки и стимуляцию эрогенных зон обоих партнеров без непосредственного контакта гениталий. При этом он может восприниматься партнерами и как самостоятельный вид ласк, и как прелюдия к половому акту. Такую разновидность сексуальной игры принято делить на обычный петтинг (поцелуи, объятия, ласки тех зон, которые в обычной жизни могут быть не прикрыты одеждой) и «тяжелый» (когда партнеры спускаются ниже пояса). Петтингом можно назвать многие формы выражения сексуального желания: это и поцелуи, и объятия, и взаимная мастурбация, даже трение разными частями тел партнеров друг об друга.

Но зачем вообще нужен петтинг?

Во-первых, это невероятно приятно. Возможно, в определенный период времени тебе не хочется заниматься сексом, а хочется получить оргазм, например, от пальцев или языка партнера, в этом случае петтинг будет самым верным решением, которое учитывает ваши желания в конкретный момент и не будет лишать партнера элементов сексуального взаимодействия.
Во-вторых, благодаря петтингу можно познать тело партнера и позволить партнеру узнать немного больше о вас. Поцелуи, поглаживания, щекотка, легкие пощипывания, небольшой массаж — все это заставит ваши чувствительные зоны и зоны мужчины «проснуться» и начать отзываться на ласки приятными ощущениями. Это также отличный повод направить ласки на те части тела, которые при обычном сексе не удостаиваются особого внимания. Ладони, колени, щиколотки, пальцы рук и ног, тыльная сторона шеи, лопатки, живот — все эти части тела способны отзываться на ласки и дарить замечательные ощущения, так что петтинг — это отличная возможность изучить их все без исключения.
К тому же петтинг будет просто находкой в такой ситуации, когда вы встречаетесь с новым человеком и еще не уверены, что можешь заняться с ним проникающим сексом, но очень хотите разделить с ним сексуальные переживания. В таком случае петтинг поможет выпустить пар и узнать, как отзывается тело партнера на те или иные ласки, что ему нравится больше, а что не нравится совсем. Это гарантированно сделает первый секс (если он случится) приятнее для обоих сторон.

Главные правила петтинга:

Ваши руки и руки вашего партнера должны быть ухоженными. А это значит, что никаких заусенцев и отросших ногтей, которыми можно поцарапать нежную слизистую влагалища. Плюс ко всему руки должны быть чистыми, ведь неизвестно, до какого уровня вы дойдете.
Ваши тела могут быть похожи и устроены одинаково только на первый взгляд. На деле же если вам, например, нравятся покусывания сосков, то они же не обязательно должны нравиться вашему партнеру. Петтинг — это отличная основа для сексуальной коммуникации, когда вы легко и, что называется, на пальцах можете объяснить, какие ласки вам нравятся больше.
Особенно в том случае, если петтинг — это лишь прелюдия к половому акту. Но даже если это не так, не спешите заканчивать побыстрее. Петтинг нужен прежде всего для получения удовольствия, он не обязательно должен заканчиваться сексом или оргазмом, а может начаться, развиться, а затем плавно перейти в фазу поцелуев и абсолютного счастья от полученных ощущений.
Так что не торопитесь, ласкайте и принимайте ласки с упоением, ведь они и правда способны доставить очень яркие и глубокие эмоции.
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