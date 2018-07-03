Жители Алтайского края стали меньше жениться и разводиться

Барнаульцы стали меньше вступать в брак в 2018 году. Так, по данным Алтайкрайстата, с января по май в краевой столице было зарегистрировано 1105 браков, тогда как годом ранее их насчитывалось 1139.

По краю за пять месяцев также фиксируется снижение числа браков — с 4072 (2017 г.) до 3786 (2018 г.).

Между тем стало меньше разводов. Так, за пять месяцев брак расторгли 3997 пар в Алтайском крае, на тот же период прошлого года — 4328 пар. Улучшилась статистика и в краевой столице. С начала года развелись 1322 барнаульских пары, это на 152 развода меньше, чем в 2017 году.