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Доставка еды помогла уличить парня в измене
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Доставка еды помогла уличить парня в измене 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американка по имени Кайла (Kayla) рассказала в своем Twitter-аккаунте, как узнала об измене своего бойфренда от курьера, доставившего ему еду.
Девушка находилась в разлуке с любимым, поскольку тот готовился к выпускным экзаменам в колледже. Желая сделать ему приятное, она заказала ему вкусный ужин.
Девушка уточнила у бойфренда, будет ли он дома в этот момент, однако тот ответил, что собирается вздремнуть. Кайлу это не остановило: «Эй, к тебе едет еда. Пожалуйста, дай на чай», — написала она ему.
Чуть позже, когда молодой человек все-таки получил свой ужин, девушке позвонили из службы доставки. Кайла решила, что к ней обращаются из-за проблем с оплатой, но она ошиблась. Переспросив, действительно ли это был ее парень, и убедившись, что они живут сейчас в разных городах, водитель сказал ей:
«Слушайте, мы обычно этого не делаем, но я думаю, вы хотели бы знать… Когда мы подошли к дому вашего бойфренда, мы увидели, что происходит в его жилище. Он был на диване в одних трусах, а на нем была голая женщина».
В финале Кайла поблагодарила службу доставки ресторана за удивительный сервис и честность по отношению к клиентам. Тред стал популярным и набрал несколько тысяч лайков. Пользователи со всего мира поддержали девушку.
«Это безумие. Жаль, что твой парень оказался мерзким, но спасибо господу за такого сотрудника», — поддерживали Кайлу подписчики. «Может, она могла бы начать встречаться с водителем, а заведение обслужило бы свадьбу», — рассуждали они.
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