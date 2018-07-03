18 часов в браке: девушка, больная раком, умерла после свадьбы

У 31-летней Хизер Линдсей диагностировали рак молочной железы. Врачи делали неутешительные прогнозы. Но молодой человек Хизер, 35-летний Дэвид Моше, решил, что болезнь не помешает их любви. Пара сыграла свадьбу. Но, к сожалению, их брак продлился всего 18 часов.

Источник: Independent

Хизер и Дэвид познакомились в 2015 году на уроке танцев, влюбились друг в друга и начали встречаться. Уже через год Дэвид хотел было сделать своей возлюбленной предложение, но в тот день Хизер узнала, что у нее рак молочной железы.

«Она не знала, что я хотел сделать ей предложение в тот вечер. Но я решил, что она должна знать о том, что не останется на этом трудном пути одна», — рассказал Дэвид.

Как и планировалось, Дэвид сделал предложение, а Хизер сказала «да». В сентябре 2017 года врачи обнаружили, что рак распространился на мозг девушки. Еще через два месяца она могла дышать только через специальную трубку. Многие думали, что Хизер осталось немного, но она оказалась настоящим бойцом.

«Она была сильной. На ее месте кто-нибудь другой уже давно бы сдался. Врачи удивлялись, как она так долго держалась».

Пара запланировала свадьбу на 30 декабря. Но состояние Хизер становилось все хуже. Врач посоветовал перенести торжество, потому что гарантий того, что девушка доживет до свадьбы, не было.

Публикация от Christina (@christina.lee.photography)

27 Дек 2017 в 10:02 PST Дэвид и Хизер поженились 22 декабря в больничной палате в окружении родственников и друзей. Хизер была одета в белое свадебное платье, украшенное стразами, и была счастлива, несмотря на тяжелое состояние.

Публикация от Christina (@christina.lee.photography)

28 Дек 2017 в 6:06 PST Хизер было сложно говорить, но она собралась с силами и произнесла клятву. И это были последние слова, которые она сказала в своей жизни. Через 18 часов после церемонии Хизер не стало.

30 декабря Дэвид простился со своей возлюбленной в той самой церкви, где они хотели пожениться.

«Хизер — любовь всей моей жизни. И мы расстаемся сейчас, но не навсегда».