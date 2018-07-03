Роберт Паттинсон намекнул на воссоединение с Кристен Стюарт?

Конечно, фанаты сумеречной саги до сих пор мечтают, что бывшие возлюбленные Кристен Стюарт Роберт Паттинсон возобновят отношения. Недавно масло в огонь подлили снимки от папарацци, на которых актеры мило беседовали на крыльце дома. Тогда ещё состоялась вечеринка по случаю дня рождения Лилли-Роуз Депп.

Не могли эту тему даже обойти на интервью, которое состоялась сразу же после того, как эти снимки попали в сеть. На вопрос, какого это работать с девушками-боссами и кого Роберт относит к этой категории, он перечислил Мию Васиковскую, Кристин Скотт Томас и Уму Турман , на что телеведущая ответила:

«Я была уверена, что ты назовёшь Кристен Стюарт. Я видела, как вы недавно проводили время вместе»

На это Роберт лишь мило улыбнулся, а корейский портал посчитал его гримасу уж слишком счастливой. А это значит, что Паттинсон мечтает о воссоединении с Кристен и до сих пор питает к ней чувства, как и она к нему, что чуть ли не собирается расставаться со Стеллой Максвелл . Корейский портал даже написал, что у бывших возлюбленных готовится новый совместный проект.

Но на огорчение поклонников все это оказалось выдумкой: Кристен снимается в новом фильме «Против всех врагов», последняя работа Роберта была «Король». К тому же, Стёарт появляется на глазах у всех вместе со своей девушкой ежедневно, да и о романе Паттинсона с певицей Сией слухи ходили давно. Поэтому пора бы уже и поклонникам, и СМИ оставить «вампиром» в покое, у них уже давно разная жизнь.