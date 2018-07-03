Мила Кунис прокомментировала слухи о своей беременности

Актриса заверила поклонников, что не собирается разводиться с мужем.

Мила Кунис не считает нужным читать желтую прессу, которая каждый год приписывает ей новую беременность или развод с мужем. Однако звезда ходит по магазинам, а значит видит таблоиды с вызывающими заголовками, которые ее просто шокируют. В интервью Cosmopolitan актриса рассказала, как она и члены ее семьи реагируют на желтую прессу.

Я в курсе, что стабильно беременею раз в год и с такой же частотой развожусь с мужем. И знаю об этом, потому что так часто написано на обложках, которые замечаю, когда иду за продуктами в магазин,

— посмеялась Мила Кунис.

www.splashnews.com Правда, актриса рассказала, что всякие выдумки СМИ не всегда так безобидны, чтобы от них можно было просто отшутиться. Например, таблоиды не раз пугали ее близких родственников.

«Однажды во время беременности какой-то таблоид сообщил, что меня срочно доставили в больницу. Никто не может представить, какой стресс из-за таких публикаций переживает моя семья», — поделилась Кунис.

Однако, актриса отметила и позитивные моменты, когда таблоиды в очередной раз говорят о беременности. Мила Кунис поделилась в интервью Cosmopolitan, что таким слухам всегда заранее радуется ее папа, который хочет больше внуков и внучек.

Папа всегда очень надеется, что новость о моей беременности не ложь

— рассказала актриса.

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер рассекретили свои отношения весной 2012 года. В феврале 2014 они объявила о помолвке. В том же году родилась их дочь Уайетт. В 2015 году актеры поженились. А в 2016 году в звездном семействе появился второй ребенок — сын Димитрий.

_ Фото: www.splashnews.com_