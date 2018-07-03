Пять вопросов перед свадьбой

Очень хорошо. если у вас и вашей половинки более или менее одинаковые представления о семейном и бытовом укладе. Поэтому при знакомстве обращайте внимание на то, с какой окраской говорит половинка о прошлом опыте, рассказывает о своих увлечениях. Обращайте внимание на то, в какой семье воспитывался ваш избранник (избранница). Модель своей будущей семейной жизни люди часто выстраивают по образу и подобию своих родителей, поэтому будьте внимательны — готовы ли вы к такому распределению ролей? Еще один весомый фактор — насколько быстро мужчина принимает решения. Если вы, например, живете вместе уже один-два года и он не предлагает вам узаконить отношения — это повод задуматься.

Один из самых важных пунктов в отношениях между будущими супругами — доверие. Именно оно позволяет двум людям обсуждать главные темы, касающиеся их совместного будущего. Что же непременно нужно обсудить перед вступлением в брак?

Финансы

Важно поговорить о том, как распределять финансы, определиться с основными тратами и средствами, которые нужно отложить. Как ни странно, больше всего людей в браке раздражает не характер партнера, а то, какая она транжира или он скряга. Самое правильное — это обсудить финансовую сторону, прежде чем вы начнете ссориться из-за денег.

Жилье

Ипотека, покупка жилья — очень важная тема, так как именно совместно нажитое жилье, как правило, является основной причиной нахождения в браке двух лиц, которые уже давно не любят друг друга. Лучше заранее обсудить вопросы не только приобретения недвижимости, но и прав на нее в критических ситуациях.

Бывает, что мужчина в начале отношений хочет немного отложить вопрос деторождения. Женщина, вступая в брак, как правило, сразу задумывается о продолжении рода. Для того чтобы не было разногласий, обид, заранее обсуждайте этот вопрос и вступайте в брак только тогда, когда вы оба готовы подождать или хотите родить ребенка как можно быстрее. Не менее важно поговорить и о том, кто будет с малышом первое время.

Ведение хозяйства

Кто будет заниматься ремонтами, покупкой продуктов, убирать, мыть посуду, ухаживать за детьми, делать с ними уроки и забирать их из детского сада? Это все нужно обсудить еще до брака. И прийти к общему знаменателю, который обоих бы устраивал. Тогда и проблем в отношениях будет гораздо меньше.

Отдых

Люди в браке не приговорены проводить все свое свободное время вместе. Поэтому лучше заранее оговорить такие моменты, как общение с друзьями, хобби, увлечения. Ваша половинка не должна испытывать дискомфорт, если она в одиночестве сидит дома, а вы в это время зависаете где-то в ночном клубе. Поэтому договоритесь на берегу о том, как ваша пара будет проводить выходные, вечера, отпуска — это сэкономит время для последующих взаимных упреков и претензий.