Джастин Тимберлейк поцеловал Джессику Бил на фоне Эйфелевой башни: фото

Джастин Тимберлейк и Джессики Бил показали любовь в городе огней и романтики — Париже. Одна из самых крепких голливудских пар прогулялась по ночной французской столице и сделала милое фото на фоне светящейся мелкими белыми огнями Эйфелевой башни.

На снимке Джастин крепко обнимает свою жену Джессику и целует её. Он же и опубликовал это фото в свой Инстаграм-аккаунт.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, фото из Instagram

Полночь, — прокомментировал пост артист.

Можно заметить, что на плече у улыбающейся Бил висит сумка Chanel . Возможно, пара прибыла в Париж специально в период одного из главных фэшн-событий года — Недели парижской моды. Третий день показов откроет как раз Chanel.

Напомним, что Джастин и Джессика сыграли красивую свадьбу в Италии в октябре 2012 года. В этом году их сыну Сайласу исполнилось три года. Как быстро летит время!

Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом

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