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Джастин Тимберлейк поцеловал Джессику Бил на фоне Эйфелевой башни: фото
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Джастин Тимберлейк поцеловал Джессику Бил на фоне Эйфелевой башни: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Джастин Тимберлейк и Джессики Бил показали любовь в городе огней и романтики — Париже. Одна из самых крепких голливудских пар прогулялась по ночной французской столице и сделала милое фото на фоне светящейся мелкими белыми огнями Эйфелевой башни.
На снимке Джастин крепко обнимает свою жену Джессику и целует её. Он же и опубликовал это фото в свой Инстаграм-аккаунт.
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, фото из Instagram
Полночь, — прокомментировал пост артист.
Можно заметить, что на плече у улыбающейся Бил висит сумка Chanel. Возможно, пара прибыла в Париж специально в период одного из главных фэшн-событий года — Недели парижской моды. Третий день показов откроет как раз Chanel.
Напомним, что Джастин и Джессика сыграли красивую свадьбу в Италии в октябре 2012 года. В этом году их сыну Сайласу исполнилось три года. Как быстро летит время!
Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом
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