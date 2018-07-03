«Мне предложили секс 32 мексиканца и одна американка»

Жительница Екатеринбурга откровенно рассказала порталу Е1 о своем опыте общения с иностранными болельщиками, приехавшими поддержать своих футболистов в ее родной город.

В связи с наплывом иностранцев, в Сети не утихают споры о том, насколько приличным является флирт наших соотечественниц с гостями чемпионата. Одним обидно за русских мужчин, другие переживают за национальные интересы и духовность, в то время как девушки продолжают знакомиться с болельщиками со всего мира. Некоторые без стеснения делятся своим опытом.

Девушка из Екатеринбурга объяснила, почему иностранцы выгодно отличаются от российских мужчин уже на стадии общения в Tinder.

Прежде всего, фотографии. Иностранные мужчины не пренебрегают яркими снимками, тогда как наши мужчины могут вообще оставить профиль пустым или выкладывают откровенно унылые фото. Последнее особенно странно, учитывая, что в Tinder в первую очередь оценивают фотографию.

"Первое, что меня удивило — невероятная разница между нашими парнями и иностранными. Не в пользу россиян. Красивые, классные фотографии у иностранцев и унылые — у местных. Напомню, это приложение для знакомств, в котором тебя оценивают по фото".

Вторая стадия — собственно, разговор. Иностранные мужчины открыто восхищаются девушкой и без долгих предисловий назначают свидание в отеле. Причем отказ их не обескураживает, они просто делают еще одну попытку. Впрочем, некоторые способны поговорить с девушкой и о высоком.

"А мексиканцы? Мексиканцы сначала здороваются, потом предлагают увидеться этой ночью и только затем спрашивают, как твои дела. Почему? Потому что им нравится секс и красивые девушки. И девушкам это нравится. И это нормально".

Что касается наших мужчин, то большинство даже не старается привлечь девушку, ограничиваясь сердечками или вопросами вроде "С какой целью в Tinder?".

"Так и представляешь, что тебя какой-нибудь оперуполномоченный допрашивает, а не Максим, которому только 19 исполнилось".

А парень по имени Амори признался нашей героине, что в восторге от девушек Екатеринбурга и если бы он был женщиной, то стал бы лесбиянкой.

Кстати, иностранные болельщицы также ухаживали за героиней, хотя девушка не ответила на их чувства.

Следующее, что отметила уроженка Екатеринбурга, это умение иностранцев свободно общаться. Они наперебой зовут

"гулять, выпить, сходить с тобой на Unknown Film Festival или встретить рассвет с Ural Music Night, даже не зная, что это такое".

И эта легкость особенно ярко отличается на фоне зажатости наших соотечественников.

Они приглашают праздновать, даже если любимая команда их расстроила.

"А если времени нет совсем, они так и говорят, с порога:

— Привет, красотка, как ты? Прости, что я слишком прямо говорю, но я должен улетать через час, перелет в Москву. Хочешь встретиться очень быстро?"

Девушка резюмирует:

Итак, за одну ночь ЧМ мне предложили секс 32 мексиканца, 7 шведов, 3 американца, перуанец (почему он не уехал после игры с Францией?) и 1 американка. Еще 0 русских, но это можно не считать. Ни с кем из них я так не встретилась — этому помешала только работа".