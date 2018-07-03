Ижевские молодожены: были друзьями 5 лет

Екатерина и Руслан Харисовы

Красивый, высокий, умный, ну просто загляденье, а не мужчина! Именно так подумала Катя, когда впервые в компании общих друзей увидела Руслана. Ребята приметили друг друга, но об отношениях даже не подумали. Тем более, у обоих тогда были вторые половинки.

Мы просто дружили 5 лет. Я была уверена, что такой типаж мужчин, как Руслан, мне не подходит. Но однажды Руслан мне очень помог пережить сложную ситуацию в жизни, и я начала в нем видеть не только друга, вспоминает Катя. На тот момент мы оба были свободны, поэтому начали встречаться.

Катя и Руслан часто сбегали ото всех за город на выходные, где не было мобильной связи, чтобы побыть наедине Фото: Анна Трубицына

Влюбленные часто виделись, причем место встреч было непринципиальным: кино, кафе или просто лавочка в парке. Ребятам было важно время, проведенное вместе. Никто нас не воспринимал всерьез, даже моя мама почему-то сначала скептически относилась к нашим отношениям, но потом увидела, как горят мои глаза, и все поняла, рассказывает девушка.

Катя и вправду чувствовала себя самой счастливой с Русланом.

Свадьба влюбленных состоялась 14 апреля 2018 года Фото: Анна Трубицына

Он всегда меня очень радовал и удивлял. Мог, например, подарить цветы просто так, без повода, просто за то, что я ему улыбнулась! говорит Катя.

Предложение руки и сердца для Кати не стало неожиданностью. Это был обычный вечер, который ребята решили провести дома. В какой-то момент Руслан сказал, что пора бы и расписаться. Катя согласилась! Свадьба влюбленных состоялась 14 апреля 2018 года. Кстати, торжество было необычным в стиле Чикаго.

Свадьбу сыграли в стиле Чикаго Фото: Анна Трубицына

Мы очень переживали, что наши друзья нас не поддержат и оденутся не по дресс-коду, но зря волновались. Мои подружки были в платьях с бахромой, перчатках и боа, а друзья Руслана надели бабочки, подтяжки, шляпы и купили сигары, вспоминает девушка. А среди подарков от гостей даже был настоящий тяжеленный сейф!

Общий бюджет: 160 000 Образ невесты: 24 000 Образ жениха: 7 000 Фотограф: 18 000 Банкет: 38 000 Декор: 13 000 Прочие траты: 60 000 Количество гостей: 38