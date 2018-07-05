«Красивый мужчина»: Кайли Миноуг рассекретила нового возлюбленного

Фанаты знаменитой певицы Кайли Миноуг ликуют — похоже, их любимица обрела долгожданное личное счастье. В ее жизни было много отношений, но ни с одним из бойфрендов она не связывала себя узами брака. Кто знает, возможно, свадьба артистки не за горами!

В СМИ давно обсуждали новый роман 50-летней поп-звезды Кайли Миноуг, но сама она предпочитала не давать комментариев на эту тему, оставляя поклонникам пищу для размышлений. Ее неоднократно замечали в компании 44-летнего креативного директора GQ Пола Соломонса, а теперь она подтвердила их связь, причем весьма красноречиво — опубликовав на своей странице совместное фото с возлюбленным.

Пользователи сети любят обсуждать неудачи на любовном «фронте» красавицы, ведь она несколько раз планировала сыграть свадьбу, но каждый раз оставалась с разбитым сердцем. Ее отношения с актером Джошуа Сассом закончились болезненным разрывом — молодой бойфренд изменил ей с актрисой. Инсайдеры указывали, что мужчина пытался помириться, раскаявшись в содеянном, но Миноуг разорвала помолвку и прекратила общение с ним.

Фанаты рады, что Кайли обрела новую любовь в лице Пола Соломонса и надеются, что они поженятся: «Класс, красивый мужчинка, почему бы и нет?» «Неплохо выглядит, видно, что она счастливая, вот бы на этот раз повезло уже». «Это он, тот самый? Ей столько раз не везло с мужчинами…» «Надеемся на скорую свадьбу, ведь 50 лет уже, пора бы!» «Люблю эту певицу, она очень интересная внешне и судьба такая сложная, пусть все у нее сложится хорошо!» «Она прекрасно выглядит в свои годы, вполне можно под венец!»

Многие надеются, что Кайли Миноуг изменит свое мнение относительно семейной жизни. Ранее она отмечала, что отчаялась выйти замуж, подчеркивая, что «ее время прошло». Не исключено, что вскоре одной завидной невестой станет меньше.