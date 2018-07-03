50-летняя Кайли Миноуг красноречиво подтвердила роман с красавчиком-журналистом

Поклонники известной певицы Кайли Миноуг (Kylie Minogue) ликуют: наконец артистка обрела счастье в личной жизни. Еще весной этого года в Сети появились слухи о том, что Кайли начала встречаться с 44-летним креативным директором GQ Полом Соломонсом. Певицу и журналиста часто видели вместе.

Миноуг хранила молчание и никак не комментировала личную жизнь. Наконец певица решила раскрыть все карты и опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой нежно обнимает возлюбленного. Сомнений больше не осталось: певицу и журналиста связывают серьезные отношения.

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В комментариях к записи сразу же появилось огромное количество поздравлений от преданных поклонников. Фанаты Кайли серьезно переживали за душевное равновесие певицы, ведь она тяжело переживала свое расставание с бывшим возлюбленным — молодым актером Джошуа Сассом, за которого собиралась выйти замуж.