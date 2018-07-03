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50-летняя Кайли Миноуг красноречиво подтвердила роман с красавчиком-журналистом
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50-летняя Кайли Миноуг красноречиво подтвердила роман с красавчиком-журналистом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонники известной певицы Кайли Миноуг (Kylie Minogue) ликуют: наконец артистка обрела счастье в личной жизни. Еще весной этого года в Сети появились слухи о том, что Кайли начала встречаться с 44-летним креативным директором GQ Полом Соломонсом. Певицу и журналиста часто видели вместе.
Миноуг хранила молчание и никак не комментировала личную жизнь. Наконец певица решила раскрыть все карты и опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой нежно обнимает возлюбленного. Сомнений больше не осталось: певицу и журналиста связывают серьезные отношения.
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В комментариях к записи сразу же появилось огромное количество поздравлений от преданных поклонников. Фанаты Кайли серьезно переживали за душевное равновесие певицы, ведь она тяжело переживала свое расставание с бывшим возлюбленным — молодым актером Джошуа Сассом, за которого собиралась выйти замуж.
Напомним, что Кайли Миноуг и Джошуа Сасс познакомились в 2015 году на съемках сериала. Спустя некоторое время они обручились и начали готовиться к свадьбе. Жених, который был почти на 20 лет моложе невесты, незадолго до свадьбы закрутил роман с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс. Узнав об измене жениха из газет, Кайли выгнала его из дома и сразу же разорвала помолвку. Сасс клялся возлюбленной, что прекратил все отношения с Мартой и просил у нее прощения, но Кайли не смогла простить измену. Родные и друзья певицы были рады, что она бросила молодого жениха, так как с самого начала не лучшим образом относились к Джошуа и считали его альфонсом. Близкие Миноуг поддерживали артистку после болезненного расставания и теперь рады, что Кайли нашла новую любовь.
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