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Бородина и Омаров отмечают кожаную свадьбу
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Бородина и Омаров отмечают кожаную свадьбу 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В начале прошлого месяца подписчики Ксении Бородиной стали отмечать, что на ее странице все реже и реже появляются фотографии с мужем Курбаном Омаровым, а кто-то упрекнул ведущую в отсутствии обручального кольца на руке.
Сегодня супруги отмечают 3 года совместной жизни. «Спасибо что взрослею вместе с тобой и на многие вещи начинаю смотреть совсем иначе Люблю тебя как мужчину, как друга, как самого лучшего папу, люблю тебя и все в тебе» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — обратилась теледива к любимому в «Инстаграме», поблагодарив супруга «даже за ссоры».
«Кто-то давал нам пару лет, кто-то пару месяцев. И те и другие понимали, что два таких характера не протянут долго. Но они ошиблись. Мы как то раз попробовали друг без друга и нам не понравилось. Я конечно же люблю ее больше чем она меня, но это уже совсем другая история)», — признался бизнесмен в своем микроблоге несколько часов назад.
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