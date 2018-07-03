Кайли Миноуг опубликовала нежное фото с возлюбленным

Сомнений больше нет: Кайли Миноуг и Пол Соломонс действительно вместе! Этот факт в очередной раз доказывает совместный снимок певицы и креативного директора британского журнала GQ, который появился в Инстаграм артистки. И хотя Кайли не отметила Пола на фото, поклонники и журналисты все равно узнали его. Снимок, сделанный на фоне небоскребов знаменитая блондинка подписала лаконично:

Я люблю Нью-Йорк.

Кайли Миноуг с бойфрендом

Однако, судя по кадру, Кайли любит не только американский город, но и своего мужчину. Поклонники поспешили поздравить артистку с тем, что спустя годы она все-таки обрела свое счастье. «Я очень хорошо к нему отношусь и хочу, чтобы у вас все сложилось», «Так рада за тебя, вы потрясающе смотритесь вместе», «Надеюсь, что этот человек станет для тебя единственным и на всю жизнь!», — прокомментировали интернет-пользователи.

Кайли Миноуг с бойфрендом