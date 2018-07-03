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Кайли Миноуг опубликовала нежное фото с возлюбленным
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Кайли Миноуг опубликовала нежное фото с возлюбленным 

Журнал ОК! 1 час назад
Сомнений больше нет: Кайли Миноуг и Пол Соломонс действительно вместе! Этот факт в очередной раз доказывает совместный снимок певицы и креативного директора британского журнала GQ, который появился в Инстаграм артистки. И хотя Кайли не отметила Пола на фото, поклонники и журналисты все равно узнали его. Снимок, сделанный на фоне небоскребов знаменитая блондинка подписала лаконично:
Я люблю Нью-Йорк.
Кайли Миноуг с бойфрендом
Однако, судя по кадру, Кайли любит не только американский город, но и своего мужчину. Поклонники поспешили поздравить артистку с тем, что спустя годы она все-таки обрела свое счастье. «Я очень хорошо к нему отношусь и хочу, чтобы у вас все сложилось», «Так рада за тебя, вы потрясающе смотритесь вместе», «Надеюсь, что этот человек станет для тебя единственным и на всю жизнь!», — прокомментировали интернет-пользователи.
Кайли Миноуг с бойфрендом
Напомним, что о романе Кайли Миноуг и Пола Соломонса заговорили не так давно. Инсайдер, близкий к Полу и Кайли, заявил, что актриса плывет по течению без спешки и суеты. Ранее Миноуг встречалась с актером Джошуа Сассом, и дело даже шло к свадьбе, но Миноуг бросила партнера в прошлом году из-за его измен. А что касается ее нового бойфренда, то Пол Соломонс — известный ценитель красивых женщин. Его видели в компании Беллы Хадид и Ланы Дель Рей.
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