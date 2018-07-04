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Пережившая предательство молодого жениха 50-летняя Кайли Миноуг снова помолвлена?
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Пережившая предательство молодого жениха 50-летняя Кайли Миноуг снова помолвлена? 

Passion.ru 34 минуты назад
Фото: Passion.ru
Отношения 50-летней Кайли Миноуг и 44-летнего Пола Соломонса развиваются с огромной соростью.
Слухи о новом романе пережившей предательство молодого жениха Кайли Миноуг ходили несколько месяцев. На днях певица подтвердила свои отношения с креативным директором британского GQ Полом Соломонсом. Сегодня иностранные СМИ обсуждают развитие романа: на пальце женщины было замечено кольцо, подозрительно напоминающее помолвочное.
Отношения с предыдущим женихом, актером Джошуа Сассом, потерпели крах в прошлом году. Поговаривают, что Кайли Миноуг бросила его из-за измен. В одном из интервью расстроенная женщина сообщила, что вряд ли создана для семьи и детей.
С Полом Кайли начала встречаться в феврале этого года.
Фото: globallookpress, instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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