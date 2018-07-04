Пережившая предательство молодого жениха 50-летняя Кайли Миноуг снова помолвлена?

Отношения 50-летней Кайли Миноуг и 44-летнего Пола Соломонса развиваются с огромной соростью.

Слухи о новом романе пережившей предательство молодого жениха Кайли Миноуг ходили несколько месяцев. На днях певица подтвердила свои отношения с креативным директором британского GQ Полом Соломонсом. Сегодня иностранные СМИ обсуждают развитие романа: на пальце женщины было замечено кольцо, подозрительно напоминающее помолвочное.

Отношения с предыдущим женихом, актером Джошуа Сассом, потерпели крах в прошлом году. Поговаривают, что Кайли Миноуг бросила его из-за измен. В одном из интервью расстроенная женщина сообщила, что вряд ли создана для семьи и детей.

С Полом Кайли начала встречаться в феврале этого года.

Фото: globallookpress, instagram