Шок дня: Дженнифер Энистон завела себе сразу двух ухажеров

Каждый раз, когда Дженнифер Энистон расстается со своим мужчиной, в сети с одной стороны активизируются плакальщицы, которые начинают громогласно жалеть «бездетную и вечно брошенную бедняжку Джен», а с другой — тролли, которые подозревают, что с актрисой что-то не так, раз мужчины бегут от нее, роняя тапки.

Бегут — это, конечно, громко сказано, ведь с Брэдом Питтом она прожила в браке ни много ни мало пять лет, а с Джастином Теру — два года, но до того они были вместе еще около четырех лет.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Не нужно ее жалеть: у Дженнифер уже снова все хорошо — она завела новый роман! Точнее — два романа. И ни один из ее новых кавалеров не является актером. Первый, по сообщению инсайдера, — технический магнат, которого актрисе представил близкий друг, и он тоже недавно развелся, а второй — «некто креативный», и о нем почти ничего не известно.

Это очень горячо, — сказал источник Us Weekly. — Подруги Джен невероятно счастливы, что она снова с кем-то встречается, и им трудно удержать это в секрете

Впрочем, актриса осторожничает: она очень сильная, но далеко не сразу открывается новым людям, это может занять некоторое время.