Ещё
Шок дня: Дженнифер Энистон завела себе сразу двух ухажеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шок дня: Дженнифер Энистон завела себе сразу двух ухажеров 

Журнал ОК! 39 минут назад
Каждый раз, когда Дженнифер Энистон расстается со своим мужчиной, в сети с одной стороны активизируются плакальщицы, которые начинают громогласно жалеть «бездетную и вечно брошенную бедняжку Джен», а с другой — тролли, которые подозревают, что с актрисой что-то не так, раз мужчины бегут от нее, роняя тапки.
Бегут — это, конечно, громко сказано, ведь с Брэдом Питтом она прожила в браке ни много ни мало пять лет, а с Джастином Теру — два года, но до того они были вместе еще около четырех лет.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Не нужно ее жалеть: у Дженнифер уже снова все хорошо — она завела новый роман! Точнее — два романа. И ни один из ее новых кавалеров не является актером. Первый, по сообщению инсайдера, — технический магнат, которого актрисе представил близкий друг, и он тоже недавно развелся, а второй — «некто креативный», и о нем почти ничего не известно.
Это очень горячо, — сказал источник Us Weekly. — Подруги Джен невероятно счастливы, что она снова с кем-то встречается, и им трудно удержать это в секрете
Впрочем, актриса осторожничает: она очень сильная, но далеко не сразу открывается новым людям, это может занять некоторое время.
Напомним, что с Джастином Теру 49-летняя Дженнифер Энистон рассталась пять месяцев назад. Поклонники актрисы, конечно, мечтали, что та вновь сойдется с Брэдом Питтом, который расстался со своей женой Анджелиной Джоли годом ранее, однако похоже, что этому все-таки не бывать.
Журнал ОК!: последние новости
Кайли Миноуг опубликовала нежное фото с возлюбленным Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе и третьей беременности Джейми Фокс отжигал с девушками на фоне слухов о расставании с Кэти Холмс: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини65
38-летняя Куриленко показала себя без прикрас5
Редкая фотография Понаровской удивила поклонников
«Девушка с телом Халка»: история Юлии Винс9
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа47
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение