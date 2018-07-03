Ученые сообщили, когда стоит заводить семью

Исследователи вычислили самый подходящий возраст для создания семьи. Подробности рассказывает "24tv".

В ходе своих расчётов учёные из команды американского доктора Н. Вольфингера организовали массовый опрос, в котором приняли участие тысячи супругов всех возрастных категорий.

Их задачей было узнать самый удачный возраст для регистрации супружеских отношений и создания новой семьи.

Как выяснили авторы исследования, наиболее предпочтительным временем для создания ячейки общества можно считать возраст от 28 до 32 лет.

Люди, вступившие в брак в этот период, по статистике, являются самыми счастливыми парами, а количество неудавшихся браков в этом интервале оказывается самым низким.

Напротив, больше всего разводов ожидает пары, поженившиеся в раннем возрасте, и те, кто зарегистрировал отношения значительно позже.