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Ученые сообщили, когда стоит заводить семью
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Ученые сообщили, когда стоит заводить семью 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: depositphotos
Исследователи вычислили самый подходящий возраст для создания семьи. Подробности рассказывает "24tv".
В ходе своих расчётов учёные из команды американского доктора Н. Вольфингера организовали массовый опрос, в котором приняли участие тысячи супругов всех возрастных категорий.
Их задачей было узнать самый удачный возраст для регистрации супружеских отношений и создания новой семьи.
Как выяснили авторы исследования, наиболее предпочтительным временем для создания ячейки общества можно считать возраст от 28 до 32 лет.
Люди, вступившие в брак в этот период, по статистике, являются самыми счастливыми парами, а количество неудавшихся браков в этом интервале оказывается самым низким.
Напротив, больше всего разводов ожидает пары, поженившиеся в раннем возрасте, и те, кто зарегистрировал отношения значительно позже.
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Женский форум
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