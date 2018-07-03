В каких случаях Церковь может расторгнуть венчанный брак 

Венчание — одно из Таинств христианской церкви, во время совершения которого будущие супруги обещают хранить верность друг другу и призывают Божие благословение на христианскую жизнь в браке. В народе даже бытует мнение, что при венчании супругам даётся общий ангел-хранитель. Однако догматических богословских оснований этому нет.
При всей серьёзности и торжественности обряда, венчание — не гарантия счастливой и безоблачной семейной жизни, и довольно часто бывает так, что венчанный союз может распасться, даже несмотря на старания супругов. В таком случае встаёт вопрос о разводе. Но если для обычного развода достаточно обоюдного желания пары, то для церковного нужны веские основания.
Канонические основания
Любое таинство, однажды совершённое, не может быть отменено. Потому, желающие разойтись супруги не могут быть «развенчаны» — такой процедуры просто не существует в церковной обрядовой практике. Однако, в церковных документах прописаны особые случаи, когда Церковь позволяет расторгнуть венчанный союз и дать разрешение на новое венчание.
Так, Церковь может разрешить развод в венчанном браке в случае вдовства или измены. Также существенным основанием для церковного развода могут стать недуги: физическая неспособность к брачной жизни, болезни, способные навредить здоровью потомства (такие, как СПИД, например), психические расстройства (в том числе, алкогольная или иная пагубная зависимость), а также насилие по отношению к членам семьи. Союз может быть расторгнут Церковью также в случае длительного отсутствия, нового брака или намеренного ухода из семьи мужа или жены, а также в случае уголовного преследования одного из них. Кроме того, серьёзным поводом может стать изменение вероисповедания одного из супругов или совершение женой аборта без согласия мужа. Но за всеми указанными причинами всегда кроется немало «подводных камней» и нюансов, а потому каждый случай церковного развода обычно рассматривается индивидуально.
Церковная практика
Современные священники, как правило, сталкиваются с ситуацией, когда за церковным разводом приходят люди, совершившие в своё время венчание необдуманно, не очень хорошо осознавая смысл этого Таинства и степень взятой на себя ответственности. Но теперь, уже сознательно, пожелавшие вновь обвенчаться с новым супругом. Митрополит Антоний Сурожский говорил о разводе венчанного союза: «ответственны за развод не только муж и жена — ответственна за развод вся Церковь. Ведь мы венчаем без разбора всякого человека, который придет и может доказать, что он крещен».
В нынешней церковной практике только развод, совершенный в ЗАГСе имеет какие-либо реальные правовые последствия и официально признаётся государством. В то время как запрет на развод со стороны Церкви не является официальным препятствием к разводу гражданскому и созданию новой семьи. Потому сейчас церковный развод — это по сути лишь констатация факта распада семьи, формальное признание прекращения брачных отношений. И даже несмотря на наличие или отсутствие канонических причин для «развенчания», Церковь вынуждена учитывать сложившуюся ситуацию, и давать разрешение на него просто в силу того, что по факту бывшие супруги уже давно не живут вместе, а то и вовсе имеют новые семьи и желают обвенчаться вторично. Исключение, пожалуй, составляют лишь священнослужители, которым запрещается второбрачие в принципе. Особый подход бывает к тем случаям, когда отношения между людьми можно возобновить — тогда общение с грамотным священником (а возможно — и психологом), может помочь людям преодолеть сложности и избежать окончательного разрыва. По словам протоиерея Андрея Спиридонова: « брак — это единство нравственное, духовное, физическое — или, по крайней мере, обоюдное стремление к единству». Сегодня чаще всего браки распадаются по причинам, которые не подпадают под церковные каноны и опытные пастыри сходятся во мнении, что сохранять венчанный брак любой ценой (особенно, когда речь идёт о душевном здоровье) не стоит.