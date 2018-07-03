В каких случаях Церковь может расторгнуть венчанный брак

Венчание — одно из Таинств христианской церкви, во время совершения которого будущие супруги обещают хранить верность друг другу и призывают Божие благословение на христианскую жизнь в браке. В народе даже бытует мнение, что при венчании супругам даётся общий ангел-хранитель. Однако догматических богословских оснований этому нет.

При всей серьёзности и торжественности обряда, венчание — не гарантия счастливой и безоблачной семейной жизни, и довольно часто бывает так, что венчанный союз может распасться, даже несмотря на старания супругов. В таком случае встаёт вопрос о разводе. Но если для обычного развода достаточно обоюдного желания пары, то для церковного нужны веские основания.

Канонические основания

Любое таинство, однажды совершённое, не может быть отменено. Потому, желающие разойтись супруги не могут быть «развенчаны» — такой процедуры просто не существует в церковной обрядовой практике. Однако, в церковных документах прописаны особые случаи, когда Церковь позволяет расторгнуть венчанный союз и дать разрешение на новое венчание.

Так, Церковь может разрешить развод в венчанном браке в случае вдовства или измены. Также существенным основанием для церковного развода могут стать недуги: физическая неспособность к брачной жизни, болезни, способные навредить здоровью потомства (такие, как СПИД, например), психические расстройства (в том числе, алкогольная или иная пагубная зависимость), а также насилие по отношению к членам семьи. Союз может быть расторгнут Церковью также в случае длительного отсутствия, нового брака или намеренного ухода из семьи мужа или жены, а также в случае уголовного преследования одного из них. Кроме того, серьёзным поводом может стать изменение вероисповедания одного из супругов или совершение женой аборта без согласия мужа. Но за всеми указанными причинами всегда кроется немало «подводных камней» и нюансов, а потому каждый случай церковного развода обычно рассматривается индивидуально.

Церковная практика

Современные священники, как правило, сталкиваются с ситуацией, когда за церковным разводом приходят люди, совершившие в своё время венчание необдуманно, не очень хорошо осознавая смысл этого Таинства и степень взятой на себя ответственности. Но теперь, уже сознательно, пожелавшие вновь обвенчаться с новым супругом. Митрополит Антоний Сурожский говорил о разводе венчанного союза: «ответственны за развод не только муж и жена — ответственна за развод вся Церковь. Ведь мы венчаем без разбора всякого человека, который придет и может доказать, что он крещен».