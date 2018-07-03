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Жительница Таиланда отрезала неверному мужу половой орган
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Жительница Таиланда отрезала неверному мужу половой орган 

360tv.ru 1 час назад
Житель Бангкока (Таиланд) неоднократно изменял своей 24‐летней супруге, что стало поводом для конфликта. Девушка решила отомстить 40‐летнему мужу и отрезала ему половой орган, сообщило ИА Nation News.
Супруги занимались продажей овощей, и мужчина постоянно флиртовал с покупательницами. Когда девушка узнала, что возлюбленный изменяет ей, она тесаком отрезала пострадавшему 30-сантиметровый орган и выбросила в окно. Врачи заявили, что не смогут вернуть мужчине былую мощь, он навсегда останется инвалидом.
Российская модель Алена Кравец пожаловалась на активистку из Казани Ирину Волынец, которая неоднократно оскорбила певицу во время съемок ток‐шоу, а позже избила ее.
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