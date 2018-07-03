Жительница Таиланда отрезала неверному мужу половой орган 

Житель Бангкока (Таиланд) неоднократно изменял своей 24‐летней супруге, что стало поводом для конфликта. Девушка решила отомстить 40‐летнему мужу и отрезала ему половой орган, сообщило ИА Nation News.
Супруги занимались продажей овощей, и мужчина постоянно флиртовал с покупательницами. Когда девушка узнала, что возлюбленный изменяет ей, она тесаком отрезала пострадавшему 30-сантиметровый орган и выбросила в окно. Врачи заявили, что не смогут вернуть мужчине былую мощь, он навсегда останется инвалидом.
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