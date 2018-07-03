5 проблем в отношениях из-за плохого секса

Физическая привлекательность и секс обычно связаны, но некоторые пары довольствуются другими видами близости: дружба, общность ценностей и установок, равный уровень интеллекта, общие увлечения и так далее. Если же это устраивает кого-то одного — начинаются проблемы… Вот какие сложности бывают у пар, чьи сексуальные потребности не совпадают.

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1. Романы на стороне

Некоторые ограничиваются молчаливыми платоническими влюбленностями, кто-то позволяет себе больше. Тогда отношения могут сильно пострадать.

2. Отвращение

При отсутствии физического влечения партнеры могут постепенно потерять уважение и другие положительные чувства друг к другу. Например, они перестают целоваться и обниматься, копится взаимное раздражение.

3. Дистанция

Один из способов избежать секса — держать дистанцию. Кто-то начинает задерживаться на работе или путешествовать, партнеры перестают разговаривать и интересоваться делами друг друга. Дистанция может выражаться и в презрении, и в ухудшении настроения, когда партнер входит в комнату.

4. Насилие

Если отношения не устраивают одного из партнеров, он может проявлять качества абьюзера, показывать, что партнер ответственен за его несчастья. Это может выражаться как словами, так и физически.

5. Развод

Рано или поздно чаша терпения переполнится и отношения подойдут к концу. Без секса, конечно, можно прожить, если такое положение устраивает обоих. Если же только одного — второму, скорее всего, надоест это терпеть.