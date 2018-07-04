На час раньше: 5 уловок, чтобы муж после работы ехал сразу домой

Спойлер: для этого не надо каждый день готовить на ужин куропатку под ореховым соусом.

На часах 11 вечера, ребенок давно спит, а муж все еще не вернулся с работы. И вы точно знаете, что он может приходить на час-два часа раньше, но всегда задерживается в офисе.

Часто мужчины загружают себя делами и оттягивают возвращение по одной простой причине — мысли о доме и семье вызывают у них только отрицательные эмоции. Наверняка вы стали заложницей такой же ситуации и давно собираетесь это исправить.

С чего начать? Рассказываем в пяти советах от опытных домохозяек.

Встречайте мужа с улыбкой

Что делает большинство жен, когда муж чуть переступит порог дома? Правильно, начинают без умолку трещать о своих делах за день. Надо срочно сообщить, сколько раз покакал ребенок, как скоро родит Нина из соседнего подъезда, в подробностях описать конфликты мам на детской площадке. А еще быстренько слить на мужа весь негатив, который копился внутри весь день.

А теперь задумайтесь: кому приятно, когда на тебя вываливают проблемы и используют тебя как мусорное ведро для своих эмоций?

Вместо того чтобы грузить отца семейства тревогами, постарайтесь найти в себе силы встречать его с улыбкой.

Обнимите его, расскажите, как рады видеть его. Покажите, что принимаете его любым, и тогда вы увидите, как вскоре муж будет чаще приходить в приподнятом настроении. Ведь дома его любят и ждут не для того, чтобы грузить проблемами, а для того, чтобы поделиться заботой и нежностью.

Не загружайте бытовыми делами (или делайте это с умом)

Еще одна распространенная причина, по которой мужчины не торопятся домой, — это количество домашней работы, которую женщины готовы свалить на них, как только они вернулись из офиса.

«Вынеси мусор», «развесь белье», «вымой пол», «разберись на столе» — этот список можно продолжать бесконечно…

Никто не говорит, что мужчина должен быть полностью избавлен от домашних хлопот.

Но! Как минимум не стоит взваливать на него сразу с десяток дел.

Будьте мудрее. Вы можете закрепить за ним домашние обязанности, которые не должны меняться изо дня в день. Мужчинам важна определенность и четкость. Например, он всегда выносит мусор. Или всегда моет за собой посуду.

Необходимо обговорить эти обязанности заранее в расслабленной обстановке (например, в выходные) и вводить их постепенно. Строго — одна новая обязанность раз в две-три недели. Иначе вас ждет провал.

И еще не стоит по десять раз повторять одно и то же («Вынеси мусор, ну вынеси мусор», а через пять минут опять: «Ты что, еще не вынес мусор?»)

Никто не любит, когда его принимают за глупого. Ваш муж не исключение.

Прислушивайтесь к потребностям мужа

Как только муж приходит с работы, постарайтесь дать ему хотя бы 10-15 минут тишины. Позвольте ему прийти в себя, «осмотреться», оценить, есть ли у него ресурс на общение с вами. Если не понимаете, есть ли у него силы даже на small talk, так и спросите: «Милый, есть ли у тебя сегодня желание поговорить? Или ты хочешь побыть один?»

Не настаивайте на общении. Если партнер против, будет только хуже.

Он сделает над собой усилие, выслушает вас, а потом сквозь зубы процедит, как прошел его день, но в следующий раз… придет еще позже. Чтобы застать вас уже спящей и спокойно побыть наедине с собой.

Не делайте так, чтобы мужчина чувствовал себя некомфортно в собственном доме.

Организуйте совместные ритуалы

Совместный ужин, полчаса настольных игр или просмотр сериала перед сном — это ритуалы, которые необходимы каждой семье, которая погрязла в быту. Пусть это будет занятие, которое не требует больших физических и интеллектуальных затрат ни от вас, ни от вашего партнера.

Зная, что дома ждет ужин, новая серия любимой киносаги и, конечно, любящая жена, муж будет бежать домой в обход всех тусовок.

Иногда отказывайтесь от рутины

Ежедневные ритуалы — это здорово, но только в том случае, если вы иногда разбавляете их маленькими праздниками.

Пофантазируйте: чем вы можете порадовать вашего мужчину? Устроить романтический вечер, сходить в кино или в парк, а, может быть, просто послушать дома пару песен вашей юности…

Полезно один-два раза в месяц отключаться от рутины и устраивать день или вечер только для вас двоих.

Послесловие

Думаю, многих женщин эти советы могли привести в недоумение и невольно заставили задаться вопросом: «А почему я должна так стараться ради мужа на пустом месте? Разве он не должен заслужить такое отношение?»

Ответ однозначный: «Нет».

Часто люди представляют модель семейных отношений как некое общее дело, в которое каждый из участников должен вкладывать по 50% своей энергии: 50% — жена, 50% — муж. Проблема в том, что в этой модели мы можем дойти до товарно-денежных-отношений из серии я вынесла мусор, ты вымой пол. Это неправильно.

Такая модель жизнеспособна только до тех пор, пока каждого из супругов устраивают условия «контракта». Всегда есть риск скатиться в обвинения и упреки: «А вот я вчера убрала квартиру, а ты сегодня не помыл свои ботинки».

Отношения в настоящей любящей семье построены не на торговле, а на добровольной самоотдаче.

Это когда каждый партнер на сто процентов вкладывается в отношения и делает все возможное, чтобы супругу было хорошо. Делает из любви, не ожидая ничего взамен.

Если в вашей семье живет любовь, ваш партнер обязательно заметит это и постарается сделать все, чтобы сделать счастливой уже вас. Вот увидите, это работает!

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