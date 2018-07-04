Девушки в отношениях повторяют ошибки матерей

Психолог, эксперт в отношениях Ярослав Самойлов помогает решить семейные проблемы. Он показывает взгляд со стороны мужчины.

— Как Вы пришли к тому, чтобы помогать девушкам?

— Сначала я просто решил попробовать и начал писать полезные статьи в Интернете — свое видение на тему психологии отношений. И решил, что если будет отклик — значит мое, если его не будет — перестану писать. Но в течение нескольких месяцев я получил отклик от благодарных читательниц и продолжил этим заниматься.

— Почему решили именно в отношениях помогать?

— У кого что болит, тот о том и говорит. Я считаю, что важно заниматься тем, что тебе небезразлично — там много энергии для для движения вперед. Вот, соответственно, тема отношений мне не безразлична. И у меня самого она «больная». У моих родителей были не идеальные отношения. И это мне всегда было непонятно, как ребенку, я всегда хотел разобраться, почему у моих родителей когда-то все было прекрасно, а потом стало все плохо.

— А мужчины за помощью к Вам обращаются?

— Да, мужчины тоже обращаются за помощью. И в плане семейных отношений и в плане достижения результатов в жизни.

— Кто в семейных неурядицах чаще всего виноват?

— В семейных неурядицах (мне не очень нравится слово «виноват») ответственны оба. Если, например, моя жена недовольна, то я тоже не сильно счастлив. Ну не может быть мужчина счастлив, если его жена несчастлива. Соответственно и наоборот. Женщина вряд ли будет чувствовать себя счастливой, если у ее мужа не все хорошо.

из личного архива Ярослава Самойлова

Психолог Ярослав Самойлов

— Как быть, если ну совсем не клеится в семье?

— Нужно решать не последствие, не тушить пожары, а найти источник пожара. Как найти этот источник? Зачастую девушки в своих отношениях повторяют сценарий мамы. Если мама ненавидела мужчин, презирала, то и дочка скорее всего в этом плане повторяет сценарий мамы. Корень проблемы зачастую там. Еще есть другие корни — непонимание психологии мужчин и психологии семьи.

— Куда бежать, спасая семейную лодку?

— Точно не советую бежать к подружкам и мамам, особенно если у мамы у самой не все хорошо в отношениях. Бежать нужно к наставникам, специалистам, к окружению, где могут дать тебе поддержку и силы. Не будут жалеть, а именно дадут силу. Это место, где тебе помогут выйти на новый уровень личного развития для самой себя. И уже с нового уровня личного развития ты принимаешь уже более адекватные, правильные решения. Я бы рекомендовал хорошие тренинги. Я, например, всегда, когда у меня цель или какая-нибудь задача или проблема, иду и ищу обучение на эту тему, чтобы вырасти в плане образования.

— Как влюбить в себя мужчину мечты?

— Для начала нужно влюбиться в себя. Если ты себя не любишь и у тебя низкая самооценка, то вряд ли ты влюбишь мужчину мечты. Но нужно убедиться, что мужчина мечты свободен и что ты ему нравишься. Вообще, мне кажется, это плохая цель — влюблять в себя кого-то, лучше задаться целью влюбить себя в себя. И тогда все будет, как в сказке.

— Как стать идеальной для своей второй половинки?

— Это тоже плохая цель. Прежде всего нужно для себя становиться идеальной, развиваться. Нужно также советоваться со второй половинкой: «Как я могу тебя поддержать?», «Что тебе во мне нравится, что не нравится?», «Как я могу сделать наши отношения лучше, что проработать?». Но чтобы не превратиться при этом в тряпку и слугу, важно иметь чувство собственного достоинства..

Global Look Press/imagebroker.com/uwe umstätter

— А существуют ли отношения без изъянов?

— Наверное нет. Вопрос в степени этих изъянов и в том, как быстро эти изъяны разруливаются. И в моем понимании не нужно стремиться к отсутствию изъянов, важно стремиться к взаимопониманию — тогда, если изъяны появляются то они быстро разруливаются и всем при этом хорошо.

— Как быть, если хочется любви, а взять неоткуда?

— Обычно это происходит, когда нет гармонии с собой. И можно тушить последствия и искать, что тебе восполнит этот промежуток, но только этого не хватит надолго. Если у тебя есть недостаток чего-то, значит, что ты недостаточна. И если ты недостаточность свою будешь закрывать чем-то или кем-то другим, то это не поможет. Это можно сравнить с принятием алкоголя или наркотиков — временная помощь и то «помощь» еще под вопросом. Соответственно, нужно убирать этот недостаток гармонии с собой — прорабатывать на хорошем обучении. Опять же, недостаток в любви часто формируется, если мама и папа мало любили, было тяжелое детство. И многие хотят закрыть этот недостаток с помощью любви — делегировать любовь к себе другому человеку. То есть «Я себя не люблю, но вот я встречу мужа который будет любить меня вместо меня.» Да, пока он будет заинтересован, он будет любить, но потом все станет на свои места. И потом непонятно, почему сначала все было хорошо, а потом стало все плохо и мужское отношение изменилось.

— Где черпать вдохновение?

— У каждого по-своему. Кого-то музыка вдохновляет, кого-то спорт, кого-то развитие, кого-то общение с друзьями — у каждого это свое.

— Как полюбить себя?

— Точно не с помощью книг или статей. Это не поможет. Чтобы полюбить себя, нужно сначала понять, где эта любовь была утеряна, откуда идет источник недостаточности любви. Опять же — мы увидим, что это родители и детство. И над этим и нужно работать.

— Что нужно для создания идеальной семьи?

— Быть самой идеальной, работать в первую очередь над своей идеальностью и тогда появится соответствующий мужчина, который тоже стремится к идеальности. Потому что если тебе кажется, что ты идеальна, а мужчина нет и ты работаешь над мужчиной, то обычно это заканчивается плохо.