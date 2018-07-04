Около 1,2 тыс. пар поженятся в Подмосковье в преддверии Дня семьи, любви и верности

В Московской области почти 1,2 тысячи пар сыграют свадьбу накануне Дня семьи, любви и верности, регистрация браков пройдет 6 и 7 июля, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Примерно 1,2 тысячи браков будет зарегистрировано ко Дню семьи, любви и верности», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 8 июля, в День семьи, любви и верности, загсы на территории Московской области работать не будут.

Регистрацию браков проведут 6 и 7 июля.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.