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Японцы, склонившие колумбийскую болельщицу к групповому сексу, оказались казахами
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Японцы, склонившие колумбийскую болельщицу к групповому сексу, оказались казахами 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Гражданка Колумбии, прибывшая в Россию на матчи ЧМ-2018, заявила в полицию на японцев, склонивших ее к групповому сексу. Японцы в итоге оказались гражданами Казахстана.
Как сообщает prosports.kz, мужчины выдали себя за японцев, разговаривая при этом по-казахски. Они убедили женщину заняться с ними сексом. Половой акт произошел по взаимному согласию, но колумбийку не устроило то, что процесс снимался на видео. В связи с этим она заявила в полицию. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что подозреваемые — граждане Казахстана.
Ранее похожий случай произошел с китайской болельщицей — аргентинцы, которые занимались с ней сексом и снимали это на видео, оказались армянами.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
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