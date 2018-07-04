Французский миллиардер очаровал Боню разговорами о черных дырах

Долгое время Виктория Боня скрывала свой новый роман с французским миллиардером Пьером Андюраном . По некоторым данным, они встречаются уже несколько месяцев. В мае пара впервые появились вместе на престижном светском мероприятии в Каннах.

«Он успешный, гениальный. Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор», — рассказала модель своим поклонникам. Известно, что она уже познакомила любимого с дочерью от Алекса Смерфита, Анджелиной-Летицией, но переезжать к Андюрану в Лондон пока не торопится.