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Французский миллиардер очаровал Боню разговорами о черных дырах
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Французский миллиардер очаровал Боню разговорами о черных дырах 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Долгое время Виктория Боня скрывала свой новый роман с французским миллиардером Пьером Андюраном. По некоторым данным, они встречаются уже несколько месяцев. В мае пара впервые появились вместе на престижном светском мероприятии в Каннах.
«Он успешный, гениальный. Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор», — рассказала модель своим поклонникам. Известно, что она уже познакомила любимого с дочерью от Алекса Смерфита, Анджелиной-Летицией, но переезжать к Андюрану в Лондон пока не торопится.
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