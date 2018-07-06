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Почти 70 семейных пар, проживших в браке 25 и более лет, наградят медалью в Подмосковье
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Почти 70 семейных пар, проживших в браке 25 и более лет, наградят медалью в Подмосковье 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Медалью «За любовь и верность» в 2018 году наградят 68 семейных пар из Подмосковья, проживших в браке 25 и более лет, более 1,2 тысячи подмосковных пар заключат брак в День семьи, любви и верности 8 июля, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В День семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля, более 1,2 тысячи подмосковных пар планируют зарегистрировать брак. В органах ЗАГС Московской области также пройдут чествования молодоженов и юбиляров семейной жизни», — сообщила Забралова.
Она также отметила, что в этом году 68 семейных пар из Подмосковья, проживших в браке 25 и более лет, наградят медалью «За любовь и верность».
Начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова добавила, что областной праздник пройдет на территории храма Преображения Господня в Люберцах.
«На областном празднике 10 семейным парам будет вручена медаль «За любовь и верность». Участников и гостей мероприятия ожидает концертная программа. Во все времена в любом возрасте любовь и семья остаются важнейшими человеческими ценностями. Пусть для каждого День семьи, любви и верности станет хорошим поводом уделить внимание родным и близким, почувствовать себя по-настоящему счастливым», — заключила Филатова.
День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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