Ещё
В Архангельске возле ЗАГСа появилось «Дерево любви»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Архангельске возле ЗАГСа появилось «Дерево любви» 

АиФ Архангельск 5 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Новый арт-объект под названием «Дерево любви» установлен ко Дню семьи, любви и верности возле городского ЗАГСа в Архангельске.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области, арт-объект изготовили отбывающие наказание осужденные. Кованая конструкция была выполнена за короткие сроки, при этом из-за большого количества мелких деталей, работа оказалась достаточно сложной. На кроне железного дерева есть маленькие раскрывающиеся бутоны и золотые листья.
Теперь молодожены смогут завязать на дереве ленточку, которая будет означать крепкие семейные узы.
АиФ Архангельск: последние новости
Более 5 тысяч малышей появилось на свет в Архангельской области в 2018 году «Жизнь на виду». Юрию Барашкову – 80. В Архангельской области после гибели 2-летнего мальчика возбудили дело
Женский форум  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Наболело: «После школы меня украли замуж»62
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение