В Архангельске возле ЗАГСа появилось «Дерево любви»

Новый арт-объект под названием «Дерево любви» установлен ко Дню семьи, любви и верности возле городского ЗАГСа в Архангельске.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области, арт-объект изготовили отбывающие наказание осужденные. Кованая конструкция была выполнена за короткие сроки, при этом из-за большого количества мелких деталей, работа оказалась достаточно сложной. На кроне железного дерева есть маленькие раскрывающиеся бутоны и золотые листья.

Теперь молодожены смогут завязать на дереве ленточку, которая будет означать крепкие семейные узы.