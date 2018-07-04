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Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает
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Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Многие переживают, что не могут устроить свою личную жизнь. А вот китаец Ниу Сянфэн совершенно не расстраивается по этому поводу. Он настойчиво ищет свою вторую половину, хотя за последние 8 лет получил, только вдумайтесь (!), более 80 тысяч отказов.
Хотя на родине в последнее время Ниу стал безумно популярен благодаря соцсетям, но обрести личное счастье молодому человеку пока не удалось. Даже после того, как в Сети он обрел известность и девушки сами стали писать ему письма с предложениями о встрече, Сянфэн все еще остается холостяком. И дело тут не в разборчивости 31-летнего китайца. Сам Ниу утверждает, что причина его неудач — непривлекательная внешность, нежелание врать женщине даже в малом, а также отсутствие хорошей работы.
Но многие пользователи Сети считают, что Сянфэн просто очень навязчив и не понимает самой концепции знакомства с женщинами. Ниу выходит на улицы города с плакатом, заявляющим о его намерении найти вторую половину и связать себя с ней узами брака. Женщин такой агрессивный подход пугает и отталкивает.
В Сети отчаянный жених уже получил прозвище «знакомящийся безумец», но Сянфэн не отчаивается, менять свою тактику не собирается и уверен, что когда-нибудь ему все же повезет встретить свою любовь.
Женский форум
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