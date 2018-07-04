Как не превратиться женщине из музы в «пилу» расскажут на тренинге в Черемушках

Представительницы слабого пола, к сожалению, порой легко попадают под влияние постоянного стресса, неизбежного в современном мире. Это ведет к тому, что женщина может превратиться из музы в «пилу», лишившись навыков жены, хранительницы домашнего очага. Сегодня психолог Эльмира Сафина расскажет, как быть настоящей женщиной, источником вдохновения и очарования.

Участники тренинга научатся разрешать семейные конфликты, разделять образы, нарисованные женщиной и истинные возможности, потребности, действия мужчины, а также помогать раскрыться внутреннему потенциалу любимого мужчины и сохранить мир в отношениях. Встреча с психологом, писательницей и создателем авторских методик Эльмирой Сафиной будет интересна всем, кто занимается саморазвитием − уже работает над собой или только находится в поиске «себя».

«Потенциал женщины, ее внутренняя энергия и мощь безграничны, однако умение управлять собой раскрывает индивидуальность и помогает направить эту энергию в правильное русло. Мы ждем гостей на тренинге-лекции «Женщина-пила, или Вдохновение для мужчины» и будем рады помочь разобраться в причинах различных проблем и совершаемых ошибок. Приглашаем не только женщин, но и мужчин, ведь за семейное благополучие ответственны оба», — передают организаторы.