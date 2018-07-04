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Дженнифер Энистон завела роман с двумя мужчинами
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Дженнифер Энистон завела роман с двумя мужчинами 

Russianshowbiz.info 27 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дженнифер Энистон наконец-то решила показать своим поклонникам, что после развода готова двигаться вперед и пробовать строить новые отношения.
В то время, как ее бывший партнер был уже несколько раз замечен с молоденькими девушками, Энистон все не решалась показывать общественности своих кавалеров.
Сама актриса не желает много говорить о личном, но ее друзья утверждают, что сейчас Дженнифер выбирает из двух претендентов на ее сердце, причем один из них к звездному миру отношения не имеет. Как утверждает инсайдер, 49-тилетняя Энистон не желает торопить события и сейчас просто пытается взять от свободной жизни по максимуму.
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