Дженнифер Энистон завела роман с двумя мужчинами

Дженнифер Энистон наконец-то решила показать своим поклонникам, что после развода готова двигаться вперед и пробовать строить новые отношения.

В то время, как ее бывший партнер был уже несколько раз замечен с молоденькими девушками, Энистон все не решалась показывать общественности своих кавалеров.

Сама актриса не желает много говорить о личном, но ее друзья утверждают, что сейчас Дженнифер выбирает из двух претендентов на ее сердце, причем один из них к звездному миру отношения не имеет. Как утверждает инсайдер, 49-тилетняя Энистон не желает торопить события и сейчас просто пытается взять от свободной жизни по максимуму.