После развода Энистон закрутила роман сразу с двумя мужчинами 

В начале 2018 года звезда фильмов «Брюс Всемогущий» и «Цена измены» Дженнифер Энистон объявила о расставании со сценаристом Джастином Теру. На днях инсайдеры зарубежных СМИ сообщили, что сейчас 49-летняя артистка встречается сразу с двумя мужчинами.
Согласно данным издания Daily Mail, один из них — крупный магнат в технической сфере, а другой занимается творчеством. Напомним, что в прошлом у Энистон были романы с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Тейтом Донованом. А с 2000 по 2005 год она была женой Брэда Питта.