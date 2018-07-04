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После развода Энистон закрутила роман сразу с двумя мужчинами
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После развода Энистон закрутила роман сразу с двумя мужчинами 

WomanHit.ru 20 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В начале 2018 года звезда фильмов «Брюс Всемогущий» и «Цена измены» Дженнифер Энистон объявила о расставании со сценаристом Джастином Теру. На днях инсайдеры зарубежных СМИ сообщили, что сейчас 49-летняя артистка встречается сразу с двумя мужчинами.
Согласно данным издания Daily Mail, один из них — крупный магнат в технической сфере, а другой занимается творчеством. Напомним, что в прошлом у Энистон были романы с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Тейтом Донованом. А с 2000 по 2005 год она была женой Брэда Питта.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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