Российский футболист женился на красавице-модели

Накануне, 3 июля, состоялась свадьба Антона Шунина и Кати Григорьевой. Для самого важного дня модель выбрала довольно простое белое декольтированное платье в пол. Завершили образ скромная прическа и нежный букет. На торжестве. которое состоялось в одном из ресторанов Москвы, присутствовали только самые близкие.

О событии стало известно только благодаря друзьям. Сами влюбленные предпочли пока не афишировать свадьбу. Так, ни на страничке Шунина, ни на страничке Григорьевой в соцсетях нет ни намека на торжество.

Отметим, что в апреле стало известно о помолвке Кати и Антона. Тогда модель опубликовала фотографию роскошного кольца Graff с огромным бриллиантом. Снимок был подписан очень лаконично: «Yes», что переводится с английского языка «да». О романе модели и спортсмена стало известно летом 2016 года.

Для Шунина и Григорьевой этот брак стал вторым. Зимой 2016 года стало известно о разводе Кати с военнослужащим по имени Александр. Говорили, что инициатором разрыва стал именно супруг привлекательной блондинки. С ним Катя сочеталась браком еще до своего головокружительного карьерного взлета.