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51-летняя Татьяна Лазарева больше не живет с Шацем
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51-летняя Татьяна Лазарева больше не живет с Шацем 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Татьяна Лазарева и Михаил Шац вместе уже больше двадцати лет, однако пара официально оформила отношения только семь лет назад. В одном из интервью артистка призналась, что сейчас они с супругом не живут вместе. Судя по всему, кризис наступил не только в их творческом союзе, но и в браке.
Татьяна Лазарева и Михаил Шац разъехались еще два года назад, однако долгое время скрывали от прессы и поклонников семейные проблемы и причину, по которой они перестали жить под одной крышей. Вместе с 11-летней дочерью Антониной актриса переехала в испанский городок Марбелья, а Михаил остался жить в Москве. О том, чтобы уехать из мегаполиса артистка размышляла уже давно. Побывав на испанском курорте несколько недель, Лазарева поняла, что уже не сможет существовать без этого места. Таким образом, актриса кардинально изменила свою жизнь, оставив весь груз ответственности на родине. В Москве Татьяну ничего не держало, перспективная работа, новые предложения о съемках — все это осталось в прошлом. Некогда востребованная артистка перестала появляться на ТВ-экране. «У меня и там работы нет, и тут работы нет, ну я уж лучше тут буду», — признается 51-летняя Лазарева. В итоге супруги приняли решение жить отдельно, сохранив при этом теплые дружеские отношения. Татьяна Лазарева рассказала об отношениях с мужем (Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить?»)
«Это такая близость… Нельзя просто так сказать: «Все, старик, спасибо, было клево, пошли дальше». Хотя очень хочется, конечно, и так происходит», — рассказала в интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Татьяна Лазарева.
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