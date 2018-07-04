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Трансформация любви: пара, сменившая пол
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Трансформация любви: пара, сменившая пол 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Соцсети
Говорят, что любовь не знает правил, границ и вообще не поддается никакой логике. Это подтверждает история пары Жасмин Мерино и Райана Саида.
Они оба родились противоположного пола: Райан был девочкой, а Жаклин — мальчиком.
Жаклин говорит, что поняла, что должна была родиться девочкой еще в детстве, а в старших классах начала носить платья. Тогда же она задумалась о смене пола, поговорив со своей подругой-трансгендером. Трансформацию в женщину Жаклин начала в 2013 году и с тех пор ежемесячно проходит курс гормональной терапии.
Девушка-трансгендер говорит, что пользуется успехом у противоположного пола, но свою любовь нашла лишь познакомившись с Райаном.
Райан тоже родился «не в своем теле», раньше он был девочкой по имени Сара. Но начиная с 2011 года, ведет жизнь обычного мужчины.
Соцсети
Пара познакомилась в соцсетях и встретилась после месяца общения по скайпу. Райан говорит, что влюбился в Жаклин с первого взгляда, почувствовав в ней родственную душу и оценив красоту. Девушка-трансгендер вторит своему возлюбленному, утверждая, что ни с кем до Райана у нее не было такого взаимопонимания.
На операцию по смене пола никто их молодых людей пока не решился, но это не мешает им жить полной жизнью в своих изменившихся при помощи гормонов телах. За дверями спальни у них тоже все хорошо, утверждает необычная парочка.
Кстати, Райан и Жаклин не скрывают, что хотят пожениться и завести детей. А еще они говорят, что очень хотят, чтобы их воспринимали как обычную влюбленную пару.
Женский форум
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