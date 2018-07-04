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Настя Ивлеева показала романтичный снимок со свидания с Элджеем
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Настя Ивлеева показала романтичный снимок со свидания с Элджеем 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
23-летний рэпер Элджей и 27-летняя ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева поделились фото со свидания.
В Сети не перестают обсуждать роман ведущей Анастасии Ивлеевой с молодым рэпером Элджеем. Пара никак не комментирует свой роман, а только продолжает подогревать слухи совместными снимками.
Накануне Настя поделилась в своем Instagram новым фото, где она с молодым человеком на свидании. Однако, романтичный кадр не оценили поклонники звезды.
«Как мужчина ей конечно не подходит!», «Не, не надо, „оно“ тебя испортит», «У этого парня демоны. Беги!», «Для неё серьёзно, для него— очередная, плюс хороший пиар», — не разделяют выбора ведущей поклонники.
Хотя есть и те, кому нравится союз Элджея и Насти: «Очень красивая пара», «А мне нрав их пара», «Сладкие! Прекрасно смотритесь вместе! Счастья вам!», «Пусть все сложится. Настя заслуживает хорошего и любящего человека».
А как ты относишься к этой паре?
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Фото/видео:Instagram
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