Любовь не пятнают дружбой: Анна Седокова цитирует Ремарка

Поклонники гадают — что стряслось в личной жизни певицы Анны Седоковой ? Неужели в ней имела место очередная неудача? Экс-участница группы «ВИА Гра» заинтриговала постом о любви и дружбе, отметив, что второй после первой быть не может.

События на «любовном фронте» Анны Седоковой многим небезразличны. Еще бы — красавица дважды была замужем и воспитывает троих детей. Как известно, отца младшего сына красавица предпочитает не называть, но не скрывает, что в ее жизни было много романов. Недавно звезда показала нового избранника — Даниила Величко и многие решили, что теперь звезда счастлива в отношениях. Но она неожиданно опубликовала грустную запись: «Мой любимый Ремарк писал: „Остаться друзьями? Развести маленький огородик на остывшей лаве угасших чувств? Нет, это не для нас с тобой. Так бывает только после маленьких интрижек, да и то получается довольно фальшиво. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец“».

Анна поинтересовалась у поклонников своего творчества, верят ли они в дружбу после любовных отношений. Среди них оказалось немало скептиков, которые заявили, что она невозможна. Были и те, кто сумел сохранить общение после бурных «страстей», но таких оказалось мало: «Нет, но если ты любишь, то согласишься быть другом, хотя бы изредка видеть человека, а не вырывать его из сердца». «Ремарка читать люблю, но этой его цитатой не согласна. Один мой любимый русский актер когда то сказал, что настоящая любовь никогда не умирает… А если умирает, то это не любовь вовсе. И я с ним согласна». «Хорошо, что хорошо заканчивается. А настоящая любовь, если случилась, то никакой дружбы никогда после нее быть не может».

«Но если просто любовь прошла, то конечно. Как можно стать просто незнакомцами, когда вас объединяет столько моментов? А если предательство, то тут без вариантов. Потому что предательство — оно и есть предательство, что в отношениях, что в дружбе, не имеет значения». «Я дружу со всеми бывшими, считаю, что это нормально». «Нет, не верю. А вот дружба перед большой любовью — идеально!» «Конечно, нет, это невозможно. Какая дружба такая, если чувства были настоящими».