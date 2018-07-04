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Любовь не пятнают дружбой: Анна Седокова цитирует Ремарка
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Любовь не пятнают дружбой: Анна Седокова цитирует Ремарка 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Поклонники гадают — что стряслось в личной жизни певицы Анны Седоковой? Неужели в ней имела место очередная неудача? Экс-участница группы «ВИА Гра» заинтриговала постом о любви и дружбе, отметив, что второй после первой быть не может.
События на «любовном фронте» Анны Седоковой многим небезразличны. Еще бы — красавица дважды была замужем и воспитывает троих детей. Как известно, отца младшего сына красавица предпочитает не называть, но не скрывает, что в ее жизни было много романов. Недавно звезда показала нового избранника — Даниила Величко и многие решили, что теперь звезда счастлива в отношениях. Но она неожиданно опубликовала грустную запись: «Мой любимый Ремарк писал: „Остаться друзьями? Развести маленький огородик на остывшей лаве угасших чувств? Нет, это не для нас с тобой. Так бывает только после маленьких интрижек, да и то получается довольно фальшиво. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец“».
Анна поинтересовалась у поклонников своего творчества, верят ли они в дружбу после любовных отношений. Среди них оказалось немало скептиков, которые заявили, что она невозможна. Были и те, кто сумел сохранить общение после бурных «страстей», но таких оказалось мало: «Нет, но если ты любишь, то согласишься быть другом, хотя бы изредка видеть человека, а не вырывать его из сердца». «Ремарка читать люблю, но этой его цитатой не согласна. Один мой любимый русский актер когда то сказал, что настоящая любовь никогда не умирает… А если умирает, то это не любовь вовсе. И я с ним согласна». «Хорошо, что хорошо заканчивается. А настоящая любовь, если случилась, то никакой дружбы никогда после нее быть не может».
«Но если просто любовь прошла, то конечно. Как можно стать просто незнакомцами, когда вас объединяет столько моментов? А если предательство, то тут без вариантов. Потому что предательство — оно и есть предательство, что в отношениях, что в дружбе, не имеет значения». «Я дружу со всеми бывшими, считаю, что это нормально». «Нет, не верю. А вот дружба перед большой любовью — идеально!» «Конечно, нет, это невозможно. Какая дружба такая, если чувства были настоящими».
Неизвестно, кого из бывших возлюбленных имела в виду Анна, возможно речь вовсе не идет о ее нынешнем бойфренде. Вместе с тем есть информация, что ее второй муж Максим Чернявский отобрал у нее дочь Монику именно из-за частой смены ухажеров. Сейчас Седокова через суд пытается вернуть право опеки над малышкой, которая проживает в США. Знаменитости многие советуют более тщательно выбирать мужчин, но она утверждает, что всегда слушала свое сердце, а не голос разума.
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