Экс-участница «Холостяка» резко ответила поклонникам на вопросы о новом возлюбленном

Звезда реалити-шоу Анастасия Смирнова в последнее время предпочитает скрывать свою личную жизнь. Известно, что сразу после съемок в шестом сезоне «Холостяка» у девушки появился возлюбленный по имени Дмитрий.

Поклонники не раз замечали, что на видео и фотографиях Анастасии из социальных сетей уже не раз мелькал незнакомый мужчина, который много времени проводит со Смирновой. Девушка уже не скрывает, что в ее жизни появился возлюбленный, но по-прежнему прячет его лицо.

Поклонники же то и дело заваливают Анастасию вопросами и пытаются выяснить, кому отдала свое сердце девушка. Однако расспросы о личной жизни лишь раздражают Смирнову. Девушка решила довольно резко ответить некоторым пользователям.

«Пару дней назад я выложила фото, где меня за грудь держит мой мужчина и подпись «Подарил дыни». Это был прикол для хейтеров, для людей, которые постоянно пишут: «Купи мозги». Стебу вас специально, чтоб вы бесились, провоцирую вас несчастных. Это прикол, который вы, глупенькие, завистливые людишки не поняли. У вас нет чувства юмора, вы не умеете радоваться за других», — заявила Анастасия.

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Также девушка решила ввести своих поклонников в заблуждение и сообщила, что не показывает возлюбленного, так как он «практически пенсионного возраста, но работает, так как правительство повысило пенсионный возраст». Анастасия не намерена в ближайшее время рассекречивать нового мужчину и не хочет говорить о личной жизни. При этом Смирнова не скрывает, что устала от излишнего внимания к своей персоне и постоянных злых комментариев от хейтеров.