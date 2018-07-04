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Жан-Клод Ван Дамм пошутил над геями
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Жан-Клод Ван Дамм пошутил над геями 

360tv.ru 1 час назад
В ток‐шоу на одном из французских телеканалов он поставил их отношения в один ряд с зоофилией.
Во время дискуссии с французским министром по вопросам гендерного равенства Ван Дамм заявил, что в его системе координат удел женщин — рожать, а мужчин — приносить в дом деньги.
На вопрос о том, как он относится к гомосексуальным бракам, актер в шутку чуть было не сравнил их с собаками, а потом добавил, что подобные союзы исключают возможность рожать детей.
«Это когда мужчины женятся на других мужчинах? Мужчины женятся, женщины женятся, собаки женятся. Все женятся и все разводятся. Если женщины будут жениться на женщинах, а мужчины — на мужчинах, откуда взяться детям?» — спросил Ван Дамм.
Как сообщил французский Высший совет по аудиовизуальной продукции, после этого в адрес актера поступило порядка 20 жалоб от телезрителей.
Трансгендерная женщина Хлоя Сагал сгорела заживо в парке Портленда американского штата Орегон. Несколько лет ее травили в интернете, из-за чего ее психика сильно расшаталась.
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Женский форум
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