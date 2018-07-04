Жан-Клод Ван Дамм пошутил над геями

В ток‐шоу на одном из французских телеканалов он поставил их отношения в один ряд с зоофилией.

Во время дискуссии с французским министром по вопросам гендерного равенства Ван Дамм заявил, что в его системе координат удел женщин — рожать, а мужчин — приносить в дом деньги.

На вопрос о том, как он относится к гомосексуальным бракам, актер в шутку чуть было не сравнил их с собаками, а потом добавил, что подобные союзы исключают возможность рожать детей.

«Это когда мужчины женятся на других мужчинах? Мужчины женятся, женщины женятся, собаки женятся. Все женятся и все разводятся. Если женщины будут жениться на женщинах, а мужчины — на мужчинах, откуда взяться детям?» — спросил Ван Дамм.

Как сообщил французский Высший совет по аудиовизуальной продукции, после этого в адрес актера поступило порядка 20 жалоб от телезрителей.

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