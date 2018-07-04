Нервный срыв превратил Анджелину Джоли в «маму-монстра»

Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает не лучшие времена. Ее развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом никак не состоится, ей постоянно приходится сражаться в суде за сохранение опеки над детьми, да и отношения с наследниками в последнее время оставляют желать лучшего. Неудивительно, что у звезды сдают нервы.

Друзья певицы перешептываются, что Анджелину в последнее время не узнать. Красотка стала дерганной, начала закатывать истерики из-за сущих мелочей и, кажется, все вокруг вызывает у нее раздражение. Голливудские сплетники полагают, что у Джоли настоящий нервный срыв.

Инсайдер из окружения актрисы рассказал таблоиду New Idea, что и без того строгая родительница Джоли в последнее время совсем затюкала своих детей ограничениями. Друзья артистки даже начали за глаза называть ее «мама-монстр».

По словам анонимного источника за последние пару лет звезда очень сильно изменилась. «Брэд был голосом разума в их паре, он мог расслабить ее, успокоить, когда она начинала гневаться», — сообщил инсайдер.

Неназванный друг Анджелины отмечает, что актриса нервничает из-за того, что суд, своим решением о совместной опеке над детьми, вернул в ее жизнь Брэда Питта, которого она намеренно пыталась держать подальше от себя.

Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться с кем же будут жить деть.

Напомним, что брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины «непримиримые разногласия» с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно — у жены лопнуло терпение.