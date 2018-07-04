Ольга Бузова: Хочу, чтобы меня любили как простую девочку

Вот уже полтора года ведущая самого скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова находится в разводе. За этот период девушка стала суперпопулярной, построила успешную музыкальную карьеру, а параллельно активно занимается бизнесом и снимается в кино. Она проводит время в обществе поп-короля Филиппа Киркорова , отдыхает на самых дорогих курортах, ее гонорары за выступления растут в геометрической прогрессии. Однако поющая телеведущая призналась, что очень устала от одиночества.

Отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым , за которого Бузова вышла замуж, сначала напоминали сказку. Молодые люди связали себя брачными узами через два месяца знакомства. Потом пара стала вместе посещать различные светские мероприятия, но сама Ольга признавалась, что после свадьбы стала более домашней, занялась созданием уюта. А через пять лет их семья распалась. И как стало известно позднее, причиной развода были новые отношения футболиста. Сейчас Дмитрий женат на модели Анастасии Костенко , которая ждет от него ребенка. А Ольга занимается карьерой и по сей день одна. Мы встретили ее на музыкальной премии телеканала RU.TV.

— Я сегодня уже успела кое-где отсняться, съездить на автограф-сессию, — говорит 32-летняя Бузова. — Сразу после того, как получу свои награды, поеду на лобное место «Дома-2», а вечером у меня самолет в другой город.

Когда журналисты стали расспрашивать ее о личной жизни, телеведущая грустно вздохнула:

— Я очень соскучилась по мужскому вниманию, ласке, но больше всего — по душевной теплоте. На самом деле времени на личную жизнь совсем нет, но мне очень нужна настоящая искренняя любовь. Можно сколько угодно говорить о том, какой мужчина тебе нужен, но влюбляешься ты все равно сердцем. А ему, как говорится, не прикажешь. Видите, можно и за футболиста замуж выйти по глупости. Самое главное качество в человеке — верность, преданность. Очень хочу, чтобы он меня любил не как Ольгу Бузову, а как простую девочку Олю.

Ольга также поведала нам, что, отчаявшись найти свой идеал в реальной жизни, она решила попытать счастья в телепространстве. Скоро начнутся съемки нового проекта телеканала ТНТ, где Бузова будет искать свою любовь. Съемочная группа уже колесит по стране, подбирая достойных претендентов на руку и сердце Ольги.

— Я решила дать шанс всем мужчинам, которые хотят завоевать мое сердце, — делится артистка. — Я такой человек, что никогда ничего не скрываю. Если я люблю, то кричу об этом на весь мир. Если мне плохо, об этом тоже знают все. Я не знаю, с чем уйду с этого проекта — с любимым человеком или, может быть, с новым разочарованием.

Идею Бузовой искать мужчину на телепроекте не поддерживает ее старый знакомый — участник «Дома-2» Рустам Солнцев

— Я считаю, что Оле вообще нужно сменить круг общения, — говорит 43-летний Рустам. — Все люди, с которыми она дружит — очень веселые, определенной ориентации. Для них Бузова — дива, а ей нравится кружиться, получать восторги, быть на виду. Как только она попадает в круг гетеросексуальных мужчин, которым за 50, а именно они, на мой взгляд, интересны ей по поводу замужества, все меняется. Там наиболее богатые и ухоженные экземпляры давно пристроены, у них все в порядке и с любовницами тоже. А те, кто не женат, проживают, как правило, в стесненных жилищных условиях, имеют небольшую зарплату. Я не представляю Ольгу рядом с таким мужчиной. Поэтому ей остается прибегать к услугам недобросовестных косметологов, которые пытаются продлить ей молодость.

— Почему же эти косметологи недобросовестные?

— А вы посмотрите, ведь они превратили ее в чукотского мальчика. Была миленькая блондинка, а что стало?! Она сейчас выглядит чуть старше моей мамы, которой 60. Но это не умаляет моего прекрасного к ней отношения. Просто если я буду восторгаться ею так же, как все, Оля просто сойдет с ума, что и стало с ней уже происходить.

— С вами Ольга делилась своими переживаниями?

— Да, она очень сильно переживает. Я ее иногда вижу в каких-то странных состояниях, она то ли выпившая, то ли это что-то другое. Я думаю, что это происходит с ней из-за того, что она пытается как-то заглушить стресс.