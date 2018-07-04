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Энистон приписывают роман сразу с двумя ухажерами
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Энистон приписывают роман сразу с двумя ухажерами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
После того, как Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) развелась в Джастином Теру (Justin Theroux), в СМИ появилось множество сообщений, что актриса снова сошлась с Брэдом Питтом (Brad Pitt) и бывшие супруги даже подумывают о наследнике. Более того, в день рождения Анджелины Джоли (Angelina Jolie) таблоиды сообщили, что звезда сериала «Друзей» беременна, чем повергла «миссис Смит» в уныние.
Однако теперь Анджи может расслабиться. Слухи о романе Энистон с Питтом, по всей видимости, оказались сильно преувеличены. Инсайдеры сообщили, что у актрисы завелись сразу два поклонника, которые оказывают ей знаки внимания, что крайне льстит 49-летней звезде. При этом оба кавалера пока дальше конфетно-букетных отношений не продвинулись и Джен просто наслаждается приятным флиртом.
Примечательно, что один из претендентов на звание бойфренда является значимой фигурой в области IT-технологий. Мужчина не так давно стал свободным, а с актрисой его свел общий приятель. Второй ухажер принадлежит к творческой профессии. С Джен его свела совместная работа над проектом, который стартовал несколько месяцев назад, пишет сайт Dni.ru.
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Женский форум
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