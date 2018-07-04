От Селены до Хейли. Все девушки Джастина Бибера

Молодой канадский поп-исполнитель Джастин Бибер за всю свою жизнь встречался с самыми разными девушками: с певицами, актрисами, моделями, однако, во всех его избранницах можно найти сходство: все они невероятно красивы. Сегодня мы подробней расскажем о самых ярких и интересных романах музыканта.

Начать, конечно же, стоит с певицы Селены Гомес, потому что это были самые долгие, болезненные, но при этом счастливые отношения Джастина. История молодых людей началась лет назад, тогда артисты только начинали свой путь в мире шоу-бизнеса. Всё это время Джастин и Селена заботились и безумно любили друг друга. Но, всему свойственно заканчиваться, многие отмечают, что отношения артистов просто исчерпали себя, а любовь — умерла.

Хэйли Болдуин — нынешняя девушка молодого музыканта. Они начали встречаться ещё в году, однако, тогда их отношения закончились ссорой, молодые люди расстались и даже перестали общаться. Однако, сейчас, Хэйли и Джастин вновь возобновили свои отношения. Знакомые артистов отмечают, что между ними никогда и не проходили чувства, нужен был перерыв. Видимо, судьба дала молодым людям второй шанс.

Софи Ричи — ещё одна бывшая девушка Бибера. Их впервые увидели вместе в году, свои отношения парочка никогда не скрывала. Правда, фанаты не были счастливы новому романом Джастина. Более того, они даже издевались над девушкой в социальных сетях, а молодой человек, как джентльмен, просил их прекратить издевательства, но драма обострилась, когда вмешалась Селена Гомес: «Хочешь, чтобы люди замолчали, перестань выкладывать фото со своей девушкой», — написала певица. Джастин ответил ей жестко: «Меня удивляют люди, которые использовали меня для привлечения внимания, а теперь ещё и указывают, что делать». Отметим, что Джастин и Софи расстались, но остались в хороших отношениях. В интервью одному из изданий девушка рассказала, что ее отношения с Джастина были нечто особенным. С ним очень легко было общаться, что встречается редко.

Думаю, стоит рассказать о самой первой девушки Бибера. Её была Кейтлин Бидлс, она знала Джастина до того, как он стал популярным. Их отношения продлились всего один год, молодые люди неожиданно разошлись, как раз в то время, когда карьера музыканта набирала обороты, Кейтлин решила, что не хочет жить под прицелом фотокамер. Они до сих пор дружат. Бибер очень близок с братом девушки, и много раз упоминал ее в интервью.

Это лишь малая часть девушек, с которыми встречался Джастин Бибер. Однако, именно они смогли оставить яркий отпечаток в жизни молодого артиста. Сейчас музыкант счастлив в отношениях с Хэйли Болдуин, но, кто знает, может список возлюбленных ещё увеличиться. А мы желаем Джастину лишь настоящих и искренних отношений.