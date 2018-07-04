Анфиса Чехова поделилась важным секретом, где искать летом мужа

@achekhovaАнфиса Чехова поделилась важным секретом, где искать летом мужаАнфиса Чехова (39) продолжает наслаждаться отпуском. Некоторое время назад телеведущая с сыном и мамой отдохнули в Турции, а затем почти сразу Анфиса улетела в Хорватию. Чехова рассказывает фолловерам, что местный полуостров Истрия по-настоящему покорил ее. И не только местными красотами и вкусной едой, но и отношением к женщинам. Анфиса Чехова уверена, что это лучшее место для летнего отдыха, где можно завести курортный роман или того больше — найти мужа. Телеведущая дала всем незамужним девушкам совет:

На Истрии никто никуда не торопится. Здесь пропускают жизнь через легкие и выдыхают любовь. Это информация для девушек, которые находятся в поисках своей половины: здесь невероятно много симпатичных парней! Хорватские мужчины умеют галантно ухаживать, восхищаются русскими девушками. А еще они верные мужья и великолепные отцы, поэтому процент разводов в их семьях очень маленький.

Напомним, что Анфиса Чехова развелась с мужем Гурамом Баблишвили год назад. Говорят, виной тому стали его измены. Известно, что бывший муж оставил телеведущей совместно нажитое имущество — квартиру и машину. Он видит сына в любое время, например, недавно Анфиса возила мальчика к отцу в Грузию, где последний сейчас проводит большую часть времени.

А тем временем похудевшая Елена Ваенга впечатлила поклонником откровенным снимком.

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