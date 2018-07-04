Мужской взгляд: «Для будущей жены я был богом»

Как я выбирал себе жену.

В возрасте 33-34 лет я расстался со своей подругой, с которой мы были вместе почти шесть лет. Причиной стало то, что она переспала со всеми моими друзьями.

Примерно через год после этого я пришел в себя от разгульной одинокой жизни. Здесь нужно пояснить, что я воспитывался в полной семье, в которой царила любовь и понимание. Не было ни тени сомнения, ни одного подозрения, а небольшие разногласия решались разговором на кухне, без крика и шума. Я хотел примерно того же.

Я задумался, где и как, искать спутницу жизни. Воспитывать чужого ребенка я не хотел. Так как с прошлой подружкой детей не было (и слава богу), я был свободен от обязательств и чужие на себя вешать не собирался, поэтому одинокие мамы меня не интересовали. За время разгульной прошлой жизни я понял, что тусовщицы из клубов как кандидатуры не рассматриваются.

Сайты знакомств — это тоже вариант не для нормальной семьи. Там все больные виртуальной вседозволенностью и популярностью. Звезд нам не надо, а тем более тех, которые так и норовят снова в компьютере мальчиков посмотреть. Мама меня ни с кем, к счастью, не знакомила. Я стал искать девушек в реальной жизни.

После нескольких месяцев поиска пришлось отсечь девушек от 36 до 30 лет из-за запущенности. Макаронно-картофельная диета за годы сделала их непригодными даже для конфетно-букетного периода, а врать я не люблю.

Безусловно, есть девушки без возраста, которые достойно выглядят, но такие уже давно заняты, или настолько увлечены собой, что мне там места нет точно.

Девушек от 30 до 21 года тоже пришлось забраковать: хорошие заняты, а свободные уже имеют отрицательный опыт в жизни. Всех кто-нибудь бросил, они из этого сделали выводы, и теперь ты должен им доказывать, что ты не верблюд. Другая категория девушек начиталась книжек типа "Искусство быть стервой", "Как не потерять себя" и так далее.

Подумал, может нужно не очень симпатичных посмотреть, по принципу «стерпится-слюбится». Попробовал, но там комплексов столько, что пятилеткой психоанализа пахнет, а столько времени у меня нет.

Решил попробовать познакомиться с девушками от 17 до 20 лет. И почти с первой попытки встречаю девушку, которой через неделю исполняется 18 лет. Она влюбляется в меня.

Я хочу дом и семью, здоровых детей, доверия друг к другу. Вот скажите мне, что может быть более крепким фундаментом отношений, чем первая удачная любовь?

Я вспомнил свою первую любовь, бурю чувств и эмоций, которые испытывал. Посмотрел внимательно на девушку и понял, что не могу ее обидеть. Она любила меня первой настоящей любовью, со щенячьими глазами, со вздохами, с верой в твое всемогущество. Я был богом. Через два года совместной жизни мы поженились, вместе уже более 18 лет, у нас чудесный сын. Каждый день, кажется лучше предыдущего. Я счастлив.