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Анфиса Чехова рассказала, почему считает мужчин-иностранцем идеальными семьянинами
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Анфиса Чехова рассказала, почему считает мужчин-иностранцем идеальными семьянинами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
40-летняя Анфиса Чехова обладает привлекательной фигурой, но личная жизнь у нее не складывается. Некоторое время назад она вышла замуж за актера Гурама Баблишвили, но их брак просуществовал лишь два года. Даже появлени сына Соломона не укрепило их отношения. Однако телеведущая не расстраивается. Она наслаждается свободой и недавно провела время за границей.
Анфиса отдохнула в Хорватии и решила поделиться впечатлениями от этой страны. Она рассказала, что для поездки туда нужна виза, но это того стоит. Ее поразили приемлемые цены, доброжелательность к туристам и очень красивые мужчины. «Хорватские мужчины очень любят русских девушек, умеют галантно ухаживать, и в традициях наших стран много общего, что очень объединяет», — отметила телеведущая. Она также добавила, что хорваты считаются идеальными семьянинами, так как они верные и любят детей.
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Чехова рассказала, что русско-хорватские браки довольно успешны, и процент разводов очень маленький. Она считает, что свободным девушкам лучше отправиться именно в Хорватию за женихами. Сама звезда похоже не спешит снова связывать себя узами брака. Свободное время она проводит с подрастающим сыном. В это время ее бывший муж уже встретил новую любовь.
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