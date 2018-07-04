Анфиса Чехова рассказала, почему считает мужчин-иностранцем идеальными семьянинами

40-летняя Анфиса Чехова обладает привлекательной фигурой, но личная жизнь у нее не складывается. Некоторое время назад она вышла замуж за актера Гурама Баблишвили , но их брак просуществовал лишь два года. Даже появлени сына Соломона не укрепило их отношения. Однако телеведущая не расстраивается. Она наслаждается свободой и недавно провела время за границей.

Анфиса отдохнула в Хорватии и решила поделиться впечатлениями от этой страны. Она рассказала, что для поездки туда нужна виза, но это того стоит. Ее поразили приемлемые цены, доброжелательность к туристам и очень красивые мужчины. «Хорватские мужчины очень любят русских девушек, умеют галантно ухаживать, и в традициях наших стран много общего, что очень объединяет», — отметила телеведущая. Она также добавила, что хорваты считаются идеальными семьянинами, так как они верные и любят детей.

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Чехова рассказала, что русско-хорватские браки довольно успешны, и процент разводов очень маленький. Она считает, что свободным девушкам лучше отправиться именно в Хорватию за женихами. Сама звезда похоже не спешит снова связывать себя узами брака. Свободное время она проводит с подрастающим сыном. В это время ее бывший муж уже встретил новую любовь.