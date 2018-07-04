Простые движения: 5 проверенных методов, как довести девушку до оргазма

В современном мире мужчине важно уделять внимание удовольствию партнерши и знать, как довести девушку до оргазма.

Авторы бестселлера «Чудеса между бедер» делятся пятью проверенными методами совместного достижения высшей точки.

Афиша к фильму «Нимфоманка»

Представь, как проводишь время с привлекательной женщиной. Очевидное сексуальное напряжение растет, пока вы пьете коктейли, ужинаете и игриво остроумничаете.

Прибыв домой, вы уже не в силах терпеть, и, презрев прелюдию, переходите сразу к сексу. Позже она кажется удовлетворенной, даже довольной, но учти: неважно, как долго ты держался, старое доброе туда-сюда вряд ли доведет ее до оргазма.

Спокойно. С твоей потенцией все в порядке. Ты просто направляешь слишком много энергии в неправильное русло.

В гетеросексуальных парах основным этапом полового акта считается проникновение, но, в отличие от плохого порно, женщины не кончают просто от вагинального секса. В реальном мире только одна из четырех девушек способна на такое.

Возможность женщины получить оргазм от проникновения — дело случая; она может кончить таким образом, если клитор расположен близко ко входу во влагалище.

Однако ты в силах показать ей Город Удовольствия, невзирая на эту анатомическую лотерею.

1. Подготовь почву

Большинство мужчин испытывают спонтанное желание заняться сексом, и только 15% женщин могут так же.

У остальных желание ответное — это значит, что их возбуждение подвластно романтической или сексуальной обстановке. Этим девушкам нужна прелюдия в голове, поэтому отложи смартфон, освободи расписание и организуй атмосферу до того, как сделать шаг.

2. Сфокусируйся на прелюдии

Клитор зачастую воспринимается как маленькая симпатичная пипочка в верхней части преддверия влагалища, зоны между женскими половыми губами.

На самом же деле именно клитор — а не вагина — основной женский сексуальный орган. Головка клитора эквивалентна головке члена, и большинству девушек для оргазма нужна ее прямая стимуляция.

Это значит, что тебе стоит немного отвлечься от вагины и направить действия языка и пальцев на клитор.

Если бы больше гетеросексуальных пар уделяли внимание прелюдии, оргазма совместно с партнером могли бы достигать 75% женщин, которые не кончают от пенетрации.

3. Придержи коней

На головке клитора больше 8 тысяч нервных окончаний — столько же, сколько на головке члена, но в силу небольшого размера их концентрация выше.

Это делает клитор более чувствительным, чем любой орган мужского тела — а также означает, что грань между удовольствием и дискомфортом очень тонка. Поэтому будь нежен.

Не все прикосновения подходят: если ты стимулируешь клитор слишком настойчиво, у нервных окончаний произойдет перегрузка, и они просто-напросто перестанут посылать сигналы в мозг.

При таком положении дел выход один: сделать перерыв. Чтобы впредь избегать кнопки «пауза», попробуй непрямую стимуляцию, различную силу давления и используй лубрикант для минимизации трения.

4. Загадочная аббревиатура

Возрадуйтесь, поклонники миссионерской позиции: с техникой коитального выравнивания, или ТКВ, ты можешь довести партнершу до оргазма при проникновении. ТКВ — поза с самым высоким коэффициентом женского оргазма при одном лишь вагинальном сексе.

Секрет в стимуляции клитора твоей лобковой костью. Ваши лобки должны соприкасаться, а движении больше напоминать скольжение или трение, а не толчки: вперед-назад, а не внутрь-наружу. Поза требует практики, но поверь, время не будет потрачено зря.

5. Говори непристойности

Помимо анатомической смекалочки, верная дорога к отличной сексуальной жизни — общение.

Говори с партнершей о сексе, слушай и сообщай о том, чего хочешь. Исследования показывают, что обсуждающие постельные дела пары более удовлетворены отношениями в целом и сексом в частности — его у коммуницирующих партнеров на порядок больше.