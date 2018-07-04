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Кто из голливудских звезд умеет дружить по-настоящему
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Кто из голливудских звезд умеет дружить по-настоящему 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Камерон Диаз
Актриса утверждает, что ради своих подруг готова на все. «Собственно, именно в них и в моей семье и заключается смысл моего существования, — делится Камерон. — Мне так повезло: они верные, добрые и всегда придут на помощь. Так что я абсолютно счастлива!»
Майли Сайрус
Как ни странно, у Майли всего лишь пять близких друзей. «А мне больше и не надо! Но именно с этими ребятами я чувствую себя собой. Могу точно сказать: их доверие и любовь — мой главный жизненный приоритет», — делится певица.
Риз Уизерспун
«Дружба — это большая работа. А у меня на нее, будем честны, совсем нет времени», — говорит Риз. И тем не менее в своих подругах Уизерспун души не чает: «Мне важно, чтобы они знали, что я всегда рядом. Что бы ни случилось».
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Женский форум
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