Кто из голливудских звезд умеет дружить по-настоящему

Камерон Диаз

Актриса утверждает, что ради своих подруг готова на все. «Собственно, именно в них и в моей семье и заключается смысл моего существования, — делится Камерон. — Мне так повезло: они верные, добрые и всегда придут на помощь. Так что я абсолютно счастлива!»

Как ни странно, у Майли всего лишь пять близких друзей. «А мне больше и не надо! Но именно с этими ребятами я чувствую себя собой. Могу точно сказать: их доверие и любовь — мой главный жизненный приоритет», — делится певица.

«Дружба — это большая работа. А у меня на нее, будем честны, совсем нет времени», — говорит Риз. И тем не менее в своих подругах Уизерспун души не чает: «Мне важно, чтобы они знали, что я всегда рядом. Что бы ни случилось».