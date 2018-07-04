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Гинеколог поставил неутешительный диагноз «растянутой» Рапунцель
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Гинеколог поставил неутешительный диагноз «растянутой» Рапунцель 

Дни.ру 31 минуту назад
Фото: Дни.ру
Материал о сексе Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко после рождения ребенка вызывал большой общественный резонанс. Почти 200 тысяч человек прочли этот текст на портале Dni.Ru. Теперь гинеколог рассказал об интимной жизни Оли.
"Заниматься сексом после родов лучше начинать через два месяца, когда полностью происходит заживление места, где была прикреплена плацента во время беременности, — посоветовал врач. — Если же в послеродовой период протекали воспалительные процессы и были родовые травмы, интимную жизнь стоит отложить до полной реабилитации".
Гинеколог предупредил Рапунцель: «Если проходили роды крупного ребенка, с рассечением промежности, то может появиться ощущение растянутости влагалища, снижение чувствительности и даже болезненность при половом акте». Похотливой Оле слушать это тяжело, ведь она так любит секс в разных позах!
"После родов мы стали заниматься сексом чаще, — заверила Рапунцель. — Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются. Радую любимого новыми пеньюарами. Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю — говорю, что нужно дочку уложить спать. Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся — одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь".
Врач посоветовал звезде «Дома-2» не пренебрегать эстетической гинекологией. «С помощью интимной пластики можно уменьшить объем влагалища, изменить положение точки G для повышения чувствительности, а также решить эстетические проблемы и повысить сексуальную привлекательность», — цитирует акушера-гинеколога журнал «Мир реалити-шоу „Дом-2“.
Ранее в интервью Оля похвасталась, что восстанавливать с помощью специальных упражнений интимные мышцы после родов ей не пришлось. „Могу сказать, что у меня там все изменилось в лучшую сторону, — отметила она. — Никакие тренажеры не нужны. После родов все сужается, меняются половые губы. Такое ощущение, будто мне снова 18 лет“.
Как выяснилось, кайфует Рапунцель не только от размера половых губ, но и от вкуса собственного молока. „Молоко у меня сладкое. Димка его пробовал“, — заявила звезда „Дома-2“.
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