Гинеколог поставил неутешительный диагноз «растянутой» Рапунцель

Материал о сексе Ольги Рапунцель Дмитрия Дмитренко после рождения ребенка вызывал большой общественный резонанс. Почти 200 тысяч человек прочли этот текст на портале Dni.Ru . Теперь гинеколог рассказал об интимной жизни Оли.

"Заниматься сексом после родов лучше начинать через два месяца, когда полностью происходит заживление места, где была прикреплена плацента во время беременности, — посоветовал врач. — Если же в послеродовой период протекали воспалительные процессы и были родовые травмы, интимную жизнь стоит отложить до полной реабилитации".

Гинеколог предупредил Рапунцель: «Если проходили роды крупного ребенка, с рассечением промежности, то может появиться ощущение растянутости влагалища, снижение чувствительности и даже болезненность при половом акте». Похотливой Оле слушать это тяжело, ведь она так любит секс в разных позах!

"После родов мы стали заниматься сексом чаще, — заверила Рапунцель. — Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются. Радую любимого новыми пеньюарами. Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю — говорю, что нужно дочку уложить спать. Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся — одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь".

Врач посоветовал звезде «Дома-2» не пренебрегать эстетической гинекологией. «С помощью интимной пластики можно уменьшить объем влагалища, изменить положение точки G для повышения чувствительности, а также решить эстетические проблемы и повысить сексуальную привлекательность», — цитирует акушера-гинеколога журнал «Мир реалити-шоу „Дом-2“.

Ранее в интервью Оля похвасталась, что восстанавливать с помощью специальных упражнений интимные мышцы после родов ей не пришлось. „Могу сказать, что у меня там все изменилось в лучшую сторону, — отметила она. — Никакие тренажеры не нужны. После родов все сужается, меняются половые губы. Такое ощущение, будто мне снова 18 лет“.

Как выяснилось, кайфует Рапунцель не только от размера половых губ, но и от вкуса собственного молока. „Молоко у меня сладкое. Димка его пробовал“, — заявила звезда „Дома-2“.